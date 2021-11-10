12 Kasım’a kadar sürecek İklim Değişikliği Zirvesi bugün, 'taşımacılık' üzerine toplandı. 6 otomobil devi, 2040 yılına kadar fosil yakıtlı araçların üretimini sonlandıracağına dair taahhüt imzaladı.

31 Ekim’de başlayan ve 12 Kasım’a kadar sürecek olan 2021 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı, Birleşik Krallık’ın Glasgow kentinde gerçekleştiriliyor. Konferansın ana konularından biriyse elbette geleceğe yönelik, iklim değişikliğini azaltmaya ve engellemeye yardımcı olacak önlemlerdi.

Bugün, İklim Değişikliği Konferansı’na ev sahipliği yapan Birleşik Krallık’tan geleceğe yönelik önemli bir açıklama yapıldı. Birleşik Krallık, altı büyük otomobil üreticisinin 2040 yılına kadar fosil yakıtlı otomobillerin üretimini dünya genelinde sonlandıracaklarını açıkladı. Fakat bu karara katılmayan bazı dev şirketler de bulunuyordu.

6 otomobil devi 2040 yılına kadar fosil yakıtlı otomobillere veda edecek:

Yapılan açıklamaya göre İsveç merkezli Volvo, ABD merkezli Ford ve General Motors, Almanya merkezli Daimler AG’nin Mercedes-Benz’i, Çin merkezli Tata Motors bünyesindeki Jaguar Land Rover, bu yüzyılın ortasına kadar küresel ısınmayı önlemeye yardımcı olacak son girişim olan taahhüdü imzaladı. Otomobil şirketlerinin yanı sıra Uber de bu taahhüde imza atan şirket oldu.

Öte yandan 2040 yılına kadar fosil yakıtlı otomobil üretimini sonlandıracağı konusundaki taahhüdü imzalamayan dev şirketler bulunuyordu. Bu şirketler arasında Toyota, Volkswagen AG, Stellantis, Honda, Nissan, BMW, Hyundai ve Çin, ABD ve Almanya’nın bazı önde gelen otomobil üreticileri yer alıyor. Bu da sıfır emisyona geçiş için dünyanın önündeki bazı zorlukları gözler önüne yeniden serdi.

Taahhüdü imzalayan şirketler arasında yer alan Volvo, daha önce 2030 yılına kadar tamamen elektrikli otomobillere geçiş yapacağını açıklamıştı. ABD merkezli General Motors ise bugün yaptığı açıklamada hedefinin 2035 yılına kadar %0 emisyon oranına ulaşmak olduğunu bildirdi.