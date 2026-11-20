Samsung’un mobil bölümünde yedi yıldır süren TM Roh dönemi sona erdi. Görevi, Galaxy S26 ve Galaxy Z Fold 8’in geliştirilmesinde belirleyici rol oynayan Won-Joon Choi devraldı. Donanım geçmişiyle öne çıkan Choi’nin bugüne kadar aldığı kararlar, Samsung’un bundan sonraki tercihleri hakkında da fikir veriyor.

Samsung’un mobil bölümünü yaklaşık yedi yıldır yöneten TM Roh, görevini Won-Joon Choi’ye devretti. Roh, DX (Cihaz Deneyimi) bölümünün başkanı ve eş CEO olarak robotik gibi yeni alanlara odaklanacak. Mobil bölümün başında ise artık markanın Ar-Ge çalışmalarını uzun süredir yöneten bir mühendis var.

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Choi’nin adı size yabancı gelebilir. Ancak geliştirilmesinde söz sahibi olduğu telefonları muhtemelen tanıyorsunuz: Kullanıcıların beğenisini kazanan Galaxy S26 ve yüksek satışlara ulaşan Galaxy Z Fold 8. Samsung’un mobil bölümüne nasıl yön vereceğini anlamak için bu cihazlarda aldığı kararlara ve mühendislik geçmişine bakmak gerek.

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Çip ve modemlerden mobil bölümün yönetimine

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Choi, Stanford’da elektrik mühendisliği doktorasını tamamladıktan sonra Qualcomm gibi şirketlerde çip ve modem teknolojileri üzerine çalıştı. Samsung’a 2016’da katıldı. Markanın ilk 5G telefonu Galaxy S10 5G’nin geliştirilmesinde de önemli bir rol üstlendi.

Dolayısıyla donanım, onun yalnızca yöneticilik yaptığı bir alan değil. Mesleğinin temeli. Teknik ayrıntılara hâkimiyeti ve pratik çözüm üretme becerisi de bu geçmişten geliyor.

Galaxy S23’teki Snapdragon kararının arkasında da o vardı

2022’de Ar-Ge’nin başına geçen Choi’nin en belirgin kararlarından biri, Galaxy S23 serisinin dünya genelinde yalnızca Snapdragon işlemcilerle sunulmasıydı. Kullanıcıların olumlu karşıladığı bu tercih, gerektiğinde alışılmış uygulamalardan vazgeçebildiğini gösterdi.

2025’te operasyonlardan sorumlu yönetici (COO) görevini üstlendi. Ardından Galaxy S26 ve Galaxy Z Fold 8’in sorunsuz geçen lansmanlarını yönetti.

Katlanabilir telefonlarda kullanım alışkanlıklarını gözetiyor

Choi’nin öne çıkan yönlerinden biri, kullanıcıların beklentilerini donanım kararlarına yansıtabilmesi. Telefonlarda video izleme alışkanlığının yaygınlaştığını görerek Galaxy Z Fold 8’in daha geniş bir ekranla tasarlanmasını istemesi bunun bir örneği.

İki kez katlanabilen Galaxy Z TriFold’a yaklaşımıysa biraz farklıydı. Projeyi başlangıçta mühendislik açısından zor buldu. Buna rağmen cihaz geliştirildi ve ABD’de 2.899 dolardan satışa çıktı. Choi’nin yönetimindeki bu çalışma, teknik açıdan güç bir tasarımın ürüne dönüşebildiğini de gösteriyor.

Sırada Gizlilik Ekranı ve Galaxy S27 var

Mobil bölümün başına mühendislikten gelen bir ismin geçmesi, Samsung’un donanım geliştirmeye daha fazla ağırlık vereceği beklentisini artırıyor. Gizlilik Ekranı (Privacy Display) da bunun örneklerinden biri. Aslında Galaxy S25 Ultra için tasarlanan ancak kusursuz hâle gelmesi için bekletilen özellik, önümüzdeki yıl Galaxy S27 serisiyle kullanıma sunulacak.

Choi’nin yönetiminde giyilebilir cihazlar, cihaz içi yapay zekâ (on-device AI) ve yeni tasarımlar da öncelikler arasında yer alacak. Önceki kararlarında gözettiği günlük kullanım alışkanlıklarının bu ürünlere nasıl yansıyacağını da göreceğiz.