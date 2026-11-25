Teknoloji Devlerinden 2027 İçin Şok Karar: Samsung ve Apple Bile Telefon Üretimini Kısıyor (Bir Marka Hariç!)

Artan bellek maliyetleri yüzünden telefon markaları 2027 sevkiyat hedeflerini düşürürken Honor mevcut hedefini koruyor.

Yapay zekâya yetişmeye çalışan sunucular, telefon üreticilerinin de hesabını değiştiriyor. Bellek çiplerine talep arttıkça maliyetler yükseliyor. Tedarik zincirinden gelen bilgilere göre Apple, Samsung, Xiaomi ve OPPO gibi büyük markalar da 2027’de daha az telefon sevk etmeye hazırlanıyor.

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Ancak herkes aynı ölçüde kesintiye gitmiyor. Apple ve Samsung hedeflerini daha sınırlı düşürürken Xiaomi ve Vivo’da fark yüzde 30’a yaklaşıyor. Honor ise planını değiştirmiyor. Bu kararların bizi ilgilendiren tarafı yalnızca kaç telefon üretileceği değil; önümüzdeki yıl aynı parayla nasıl bir telefon alabileceğimiz.

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Hangi marka hedefini ne kadar düşürüyor?

En büyük kesinti, giriş ve orta segmentte güçlü olan Çinli üreticilerde. Vivo’nun 2026 için 85 milyon adet olan sevkiyat hedefi, 2027’de 60 milyona iniyor. Xiaomi ise 120 milyonluk hedefini 90 milyona çekiyor. Diğer markaların durumu da pek farklı değil.

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Marka / grup 2026 sevkiyat hedefi 2027 sevkiyat hedefi Değişim Vivo 85 milyon 60 milyon Yaklaşık %29 düşüş Xiaomi 120 milyon 90 milyon %25 düşüş Lenovo (ağırlıklı olarak Motorola) 50 milyon 40 milyon %20 düşüş Huawei 60 milyon 50 milyonun altında %16’nın üzerinde düşüş OPPO 105 milyon 90 milyon Yaklaşık %14 düşüş Transsion 66 milyon 58 milyon Yaklaşık %12 düşüş Samsung 232 milyon 210 milyon Yaklaşık %9,5 düşüş Apple 233 milyon 220 milyon Yaklaşık %5,6 düşüş Honor 50 milyon 50 milyon Değişiklik yok

Rakamlar yaklaşık sevkiyat hedeflerini gösteriyor; gerçekleşmiş satışları değil. Karşılaştırma da 2026 ve 2027 hedefleri arasında yapılıyor.

Samsung ve Apple’daki kesinti diğerlerine göre daha küçük olsa da milyonlarca telefondan söz ediyoruz. Samsung’un hedefi 232 milyondan 210 milyona, Apple’ınki ise 233 milyondan 220 milyona düşüyor. Bu hedefler gerçekleşirse Apple, 2027’yi akıllı telefon sevkiyatında ilk sırada kapatabilir.

Yapay zekânın bellek ihtiyacı telefonları da etkiliyor

Üreticileri bu kararlara iten asıl neden, bellek çiplerinin giderek pahalanması. Yapay zekâ sunucularından gelen yoğun DRAM talebi, telefon üreticilerinin maliyetlerini de yukarı çekiyor. Aktarılan verilere göre DRAM pazarının geliri, üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 369 artarak 200 milyar dolara yaklaştı. Bellek fiyatları da tarihî zirvelere ulaştı.

Goldman Sachs’ın tahminine göre küresel DRAM arz açığı 2027’de yüzde 5,1’e ulaşacak. Bu, son 15 yılı aşkın dönemin en ciddi kıtlıklarından biri demek. Yeni çip fabrikalarının 2028’den önce devreye girmeyeceği beklentisi de maliyetlerin kısa sürede düşmesini zorlaştırıyor.

Fiyat aynı kalsa bile donanım değişebilir

Bellek pahalandığında üreticinin önünde iki seçenek beliriyor. Ya telefonun fiyatını artırmak ya da başka bir yerden kısmak. Markalar, cihazları belirli bir fiyat seviyesinde tutabilmek için işlemci, kamera ve RAM kapasitesinden feragat etmeye başladı bile.

Bu yüzden önümüzdeki yıl yalnızca fiyat etiketine bakmak yetmeyebilir. Aynı bütçeyle daha düşük bellekli veya bir önceki nesil işlemciyi kullanan bir telefonla karşılaşabiliriz. Ödediğimiz tutar değişmezken karşılığında aldığımız donanım azalabilir.

Honor planını değiştirmiyor

Listedeki büyük üreticiler arasında 2027 hedefini düşürmeyen tek marka Honor. Şirket, 2026 için belirlediği 50 milyon adetlik sevkiyat hedefini önümüzdeki yıl da koruyor. Yani hedefini artırmıyor ama diğerleri gibi azaltmıyor da.

Honor, Çin’de üçüncü çeyrekte sevkiyatını bir önceki çeyreğe göre artıran tek büyük marka olmuştu. Şimdi de rakiplerinin daha az telefon sevk etmeyi planladığı bu dönemde pazar payını büyütmek istiyor.