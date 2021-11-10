Geçtiğimiz haftalarda Apple aleyhine sonuçlanan Epic Games davasında Apple’ın kararı ertelemek için yaptığı başvuru, yargıçtan sert bir tokat yedi. Yargıç, Apple’ı süreyi olabildiğince uzatmakla suçlayarak Apple için verilen son tarihi korudu.

Apple ve Epic Games arasında devam eden ve Apple’ın aleyhine karar verilen dava halen tamamen sonuçlanmış değil. Mahkeme, yaklaşık iki ay önce Apple’ın uygulamalarda ödemeleri nasıl alabileceğine yönelik koyduğu bazı kısıtlamaların kaldırılmasını talep etmişti. Bu da geliştiricilerin uygulamalarına Apple’a ekstra komisyon ödememelerini sağlayacak kendi ödeme yöntemlerini eklemelerini sağlayacaktı. Apple ise işi olabildiğince yokuşa sürmek için dava kararına itiraz etmişti.

Salı günü Apple ve Epic davası için bir duruşma daha gerçekleştirildi. Düzenleen son duruşmada Yargıç Yvonne Gonzalez Rogers, yeniden Apple aleyhine bir karara imza attı. Yargıç, Apple’ın geliştiricilerin harici ödeme seçenekleri eklemesine izin veren emre uyması gerektiğini belirterek şirketin davanın ilerleyişini durdurmasının önüne geçti. Ayrıca Yargıç, Apple’a verdiği süreyi de değiştirmedi.

Apple’ın kararı ötelemek için yaptığı başvuru Yargıç’tan geçemedi:

Apple, duruşma sırasında Yargıç’a yönlendirme karşıt politikalarını yeniden yazmak için daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Apple’ın bahsettiği bu politikalar, geliştiricilerin kendi ödeme yöntemlerini eklemelerini engelleyen kurallardı. Apple’ın avukatı Mark Perry, bu kuralların fazlasıyla karmaşık olduğunu, çocukları, geliştiricileri, müşterileri ve Apple’ı koruyan yeni yönergeler olması gerektiğini belirtti. Ayrıca bir noktada bu kararın geliştiricilere ve tüketicilere ‘kesinlikle’ zarar vereceğini de ifade etti.

Yargıç Rogers ise Apple’ın bu talebine sert çıktı. Rogers, Apple’a doğrudan ek süre istemediklerini, bunun yerine kararı yıllarca ertelemeyi istediklerini söyledi. Ayrıca dava bitene kadar Apple’a değişiklikleri olabildiğince ertelemeye çalıştıklarını, temyizi kazanmaya da kesin gözle baktıklarını belirtti. Dolayısıyla Apple’ın dava kararını ertelemeye yönelik hareketleri, Yargıç tarafından reddedildi. Apple’a değişiklikleri yerine getirmek için verilen son tarih olan 9 Aralık’ta bir değişiklik olmadı.

Öte yandan Apple, bu kez ABD Dokuzuncu Daire Temyiz Mahkemesi’ne başvurmayı planladığını açıkladı. Şirket, bu davadaki tüm itirazlar çözülene kadar işleyişte herhangi bir değişiklik yapma gerekliliğinin olmadığını da belirtti. Apple, kararı ertelemeye yönelik yaptığı başvurulardan ne sonuç alacak, önümüzdeki günlerde göreceğiz.