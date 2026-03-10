660 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Steam, Epic Games gibi düzenli olmasa da belirli aralıklarla kullanıcılarına ücretsiz oyunlar dağıtıyor. Bugün de özellikle casual diyebileceğimiz bir oyun ücretsiz olmuş durumda.
Deponia'yı 16 Mart tarihine kadar kütüphanenize eklediğiniz takdirde dilediğiniz süre boyunca oynayabileceksiniz. Bu nedenle fırsatı kaçırmamanızda fayda var.
Deponia nasıl bir oyun?
Deponia’da dünya kocaman bir çöp yığınına dönüşmüştür ve huysuz Rufus bu dünyadaki saçma varlığına bir anlam aramaktadır.
Just Move:Clean City Messy Battle'ı buradan ücretsiz olarak Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz.