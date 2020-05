VR veya AR setleri kullanmadan 3 boyutlu görüntüler sağlayan dünyanın ilk 8K holografik ekranı, teknoloji fuarlarında sergilenmesinin ardından satışa çıkarıldı. Ekranın geliştiricisi olan Looking Glass, ilginç bir satış tekniği deneyerek bir fiyat açıklamadı. Bunun yerine ekranı satın almak isteyenler şirkete fiyat teklifi sunuyorlar.

Ekran teknolojileri geliştikçe yüksek çözünürlüklü görüntü sunan ekranlar da yaygınlaşmaya ve yeni özellikler kazanmaya devam ediyor. 4K görüntü sunan telefonlar, televizyonlar ve bilgisayar monitörlerini görmeye alıştık. Şimdi ise 8K ekrana sahip televizyonları da yavaş yavaş satışta görmeye başlıyoruz. Ancak 8K ekrandan çok daha gelişmiş bir teknoloji de bulunuyor.

Looking Glass isimli şirket, dünyanın ilk 8K holografik ekranını geliştirdi. Şirket, bir ilki sunan ekranının VR ve AR setlerine ihtiyaç duymadan 3 boyutlu görüntüler sunması için yeni bir ışık alanı teknolojisi kullanıyor. Kullanılan ışık alanı teknolojisi sayesinde holografik 3 boyutlu görüntüler 8K kalitesinde sunulabiliyor.

Looking Glass’ın 8K holografik ekranı, ekran teknolojisinde büyük değişikliklere neden olabilir. Ancak ekran şimdilik günlük kullanım için sunulmuyor. Looking Glass, 8K holografik ekranı, kas ve iskelet sistemi üzerine çalışan bilim insanları, mühendislik uygulamaları ve topografik çalışmalar yapan uzmanlar için geliştirdiğini söylüyor.

Dünyanın ilk 8K holografik ekranı daha önce bir teknoloji fuarı olan CES’te sergilenmişti. CES’te geleceğin televizyon ekranı teknolojisi olarak sunulan ürün şimdi ise ilginç bir satış tekniğiyle kendi internet sitesi üzerinden satışa sunuldu.

Dünyanın ilk 8K holografik ekranı, fiyatı olmadan satılıyor

Looking Glass 8K Üç Boyutlu Ekran, şirketin internet sitesinde bütün özellikleri sıralanıyor. Ancak ekranın fiyatı satın alma bağlantısında yer almıyor. Looking Glass, 8K holografik ekranı satın almak isteyenlerin bir fiyat teklifinde bulunmasını istiyor. Looking Glass’ın bu satış tekniği ilginç olmakla beraber ekranın fiyatının düşünülenden çok daha yüksek olduğunu düşündürüyor.

Looking Glass’ın ekranın fiyatını tahmin etmek için şu anda piyasada olan 8K televizyonlara bakmak yeterli olabilir. Şu anda 8K televizyon satışı yapan şirketlerden olan Samsung’un holografik olmayan Q950TS isimli 8K televizyonu 13.000 dolar civarında (yaklaşık 88 bin lira) bir fiyatla satılıyor. Bu fiyattan yola çıkarsak Looking Glass’ın 8K holografik ekranının fiyatının Samsung’un 8K televizyonunun fiyatından çok daha yüksek olduğunu düşünmemek için bir sebep yok gibi görünüyor.

Dünyanın ilk 8K holografik ekranının videosu: