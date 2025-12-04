A101, Bugün Ucuza iPhone 16, iPhone 14, Samsung Galaxy S25 Plus ve Redmi Note 14 Pro Satıyor!

Her hafta uygun teknolojik ürünler satan A101, bu hafta da dikkat çeken telefonlarla karşımızda. Öyle ki mağazalarda uygun fiyata iPhone, Samsung ve Redmi modelleri satılmaya başladı.

Telefon fiyatlarının çok yüksek seviyelere çıkmasıyla ülkemizdeki müşteriler, uygun fiyatlı satışları gözler olmuştu. Zincir marketler de bu konuda öne çıkmayı başarıyordu. A101 de bunlardan biriydi ve neredeyse her hafta daha uygun fiyatlara sahip elektronik aletler satıyordu.

Şimdi ise A101’den bir sevindirici haber daha geldi. Dev zincir mağaza, “Aldın Aldın” kapsamında bugün itibarıyla uygun fiyata iPhone, Samsung ve Redmi modelleri satmaya başladı. Gelin bu cihazlara ve fiyatlarına göz atalım.

A101’de ucuza iPhone, Samsung ve Redmi satılıyor

iPhone 16 Plus

Ekran 6,7 inç, 60 Hz, 2796 x 1290p çözünürlük Super Retina XDR, OLED İşlemci A18 RAM 8 GB Depolama 128 GB Arka kamera 48 + 12 MP Ön kamera 12 MP Batarya 4.006 mAh (20W)

Fiyat: 68.899 TL

iPhone 16

Ekran 6.1 inç, 60 Hz, 2556 x 1179 piksel, Super Retina XDR, OLED İşlemci A18 RAM 8 GB Depolama 128 GB Arka kamera 48 + 12 MP Ön kamera 12 MP Batarya 3.561 mAh (20W)

Fiyat: 59.999 TL

iPhone 14

Ekran 6,1 inç, 60 Hz, 1170 x 2532, Super Retina XDR, 1200 nit İşlemci A15 Bionic RAM 6 GB Depolama 128 GB Arka kamera 12 MP + 12 MP Ön kamera 12 MP Batarya 3.279 mAh (20W)

Fiyat: 51.999 TL

Samsung Galaxy S25 Plus

Ekran 6.7 inç, 1440x3120, 120 Hz, AMOLED İşlemci Snapdragon 8 Elite RAM 12 GB Depolama 256 GB Arka kamera 50 MP + 10 MP + 12 MP Ön kamera 12 MP Batarya 4.900 mAh (45W)

Fiyat: 57.499 TL

Redmi Note 14 Pro

Ekran 6,67 inç, 1220 x 2712 piksel, 120 Hz, AMOLED, 3000 nit İşlemci Dimensity 7300 Ultra RAM 8 GB Depolama 256 GB Arka kamera 200 MP + 8 MP + 2 MP Ön kamera 20 MP Batarya 5110 mAh (45W)

Fiyat: 15.999 TL

A101’de bu hafta satılan diğer fiyatlı ürünler (AirPods bile var)