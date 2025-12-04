Tümü Webekno
A101, Bugün Ucuza iPhone 16, iPhone 14, Samsung Galaxy S25 Plus ve Redmi Note 14 Pro Satıyor!

Her hafta uygun teknolojik ürünler satan A101, bu hafta da dikkat çeken telefonlarla karşımızda. Öyle ki mağazalarda uygun fiyata iPhone, Samsung ve Redmi modelleri satılmaya başladı.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Telefon fiyatlarının çok yüksek seviyelere çıkmasıyla ülkemizdeki müşteriler, uygun fiyatlı satışları gözler olmuştu. Zincir marketler de bu konuda öne çıkmayı başarıyordu. A101 de bunlardan biriydi ve neredeyse her hafta daha uygun fiyatlara sahip elektronik aletler satıyordu.

Şimdi ise A101’den bir sevindirici haber daha geldi. Dev zincir mağaza, “Aldın Aldın” kapsamında bugün itibarıyla uygun fiyata iPhone, Samsung ve Redmi modelleri satmaya başladı. Gelin bu cihazlara ve fiyatlarına göz atalım.

A101’de ucuza iPhone, Samsung ve Redmi satılıyor

a120

iPhone 16 Plus

ipga
Ekran 6,7 inç, 60 Hz, 2796 x 1290p çözünürlük Super Retina XDR, OLED
İşlemci A18
RAM 8 GB
Depolama 128 GB
Arka kamera 48 + 12 MP
Ön kamera 12 MP
Batarya 4.006 mAh (20W)

Fiyat: 68.899 TL

iPhone 16

iphone1
Ekran 6.1 inç, 60 Hz, 2556 x 1179 piksel, Super Retina XDR, OLED
İşlemci A18
RAM 8 GB
Depolama 128 GB
Arka kamera 48 + 12 MP
Ön kamera 12 MP
Batarya 3.561 mAh (20W)
  • Fiyat: 59.999 TL

iPhone 14

iphon14
Ekran 6,1 inç, 60 Hz, 1170 x 2532, Super Retina XDR, 1200 nit
İşlemci A15 Bionic
RAM 6 GB
Depolama 128 GB
Arka kamera 12 MP + 12 MP
Ön kamera 12 MP
Batarya 3.279 mAh (20W)
  • Fiyat: 51.999 TL

Samsung Galaxy S25 Plus

s25plus webt
Ekran 6.7 inç, 1440x3120, 120 Hz, AMOLED
İşlemci Snapdragon 8 Elite
RAM 12 GB
Depolama 256 GB
Arka kamera 50 MP + 10 MP + 12 MP
Ön kamera 12 MP
Batarya 4.900 mAh (45W)
  • Fiyat: 57.499 TL

Redmi Note 14 Pro

redmi14
Ekran 6,67 inç, 1220 x 2712 piksel, 120 Hz, AMOLED, 3000 nit
İşlemci Dimensity 7300 Ultra
RAM 8 GB
Depolama 256 GB
Arka kamera 200 MP + 8 MP + 2 MP
Ön kamera 20 MP
Batarya 5110 mAh (45W)
  • Fiyat: 15.999 TL

A101’de bu hafta satılan diğer fiyatlı ürünler (AirPods bile var)

  • Apple 20W USB-C adaptör - 819 TL
  • Apple AirPods 4. Nesil - 6.099 TL
  • Samsung M5 LS32FM500EUXUF FHD monitör - 8.499 TL
Samsung iPhone Xiaomi Galaxy A101

