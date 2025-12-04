A101, Bugün Ucuza iPhone 16, iPhone 14, Samsung Galaxy S25 Plus ve Redmi Note 14 Pro Satıyor!

Telefon fiyatlarının çok yüksek seviyelere çıkmasıyla ülkemizdeki müşteriler, uygun fiyatlı satışları gözler olmuştu. Zincir marketler de bu konuda öne çıkmayı başarıyordu. A101 de bunlardan biriydi ve neredeyse her hafta daha uygun fiyatlara sahip elektronik aletler satıyordu.
Şimdi ise A101’den bir sevindirici haber daha geldi. Dev zincir mağaza, “Aldın Aldın” kapsamında bugün itibarıyla uygun fiyata iPhone, Samsung ve Redmi modelleri satmaya başladı. Gelin bu cihazlara ve fiyatlarına göz atalım.
A101’de ucuza iPhone, Samsung ve Redmi satılıyor
iPhone 16 Plus
|Ekran
|6,7 inç, 60 Hz, 2796 x 1290p çözünürlük Super Retina XDR, OLED
|İşlemci
|A18
|RAM
|8 GB
|Depolama
|128 GB
|Arka kamera
|48 + 12 MP
|Ön kamera
|12 MP
|Batarya
|4.006 mAh (20W)
Fiyat: 68.899 TL
iPhone 16
|Ekran
|6.1 inç, 60 Hz, 2556 x 1179 piksel, Super Retina XDR, OLED
|İşlemci
|A18
|RAM
|8 GB
|Depolama
|128 GB
|Arka kamera
|48 + 12 MP
|Ön kamera
|12 MP
|Batarya
|3.561 mAh (20W)
- Fiyat: 59.999 TL
iPhone 14
|Ekran
|6,1 inç, 60 Hz, 1170 x 2532, Super Retina XDR, 1200 nit
|İşlemci
|A15 Bionic
|RAM
|6 GB
|Depolama
|128 GB
|Arka kamera
|12 MP + 12 MP
|Ön kamera
|12 MP
|Batarya
|3.279 mAh (20W)
- Fiyat: 51.999 TL
Samsung Galaxy S25 Plus
|Ekran
|6.7 inç, 1440x3120, 120 Hz, AMOLED
|İşlemci
|Snapdragon 8 Elite
|RAM
|12 GB
|Depolama
|256 GB
|Arka kamera
|50 MP + 10 MP + 12 MP
|Ön kamera
|12 MP
|Batarya
|4.900 mAh (45W)
- Fiyat: 57.499 TL
Redmi Note 14 Pro
|Ekran
|6,67 inç, 1220 x 2712 piksel, 120 Hz, AMOLED, 3000 nit
|İşlemci
|Dimensity 7300 Ultra
|RAM
|8 GB
|Depolama
|256 GB
|Arka kamera
|200 MP + 8 MP + 2 MP
|Ön kamera
|20 MP
|Batarya
|5110 mAh (45W)
- Fiyat: 15.999 TL
A101’de bu hafta satılan diğer fiyatlı ürünler (AirPods bile var)
- Apple 20W USB-C adaptör - 819 TL
- Apple AirPods 4. Nesil - 6.099 TL
- Samsung M5 LS32FM500EUXUF FHD monitör - 8.499 TL