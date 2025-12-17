A101 Çok Uygun Fiyata Hem Elektrikli Hem Benzinli Araç Satacak

A101, 18 Aralık'ta başlayacak Aldın Aldın ürünleri arasında elektrikli ve benzinli araçlar satacak. Fiyatlarıyla da uygun olan bu mobilite çözümleri, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. İşte detaylar...

Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden A101, 18 Aralık tarihi itibarıyla satışa sunacağı "Aldın Aldın" broşürünü resmen yayımladı. Şirketin yayımladığı broşür, bu hafta yine mobilite kategorisinde önemli fırsatlar sunulacağını gözler önüne seriyor. Şirket hem elektrikli hem de benzinli araçlar sunacak.

A101'in Aldın Aldın broşürüne baktığımız zaman VOLTA EV1, VOLTA VM5 Neo, VOLTA VS2 ve REVOLT RS6 satışının gerçekleştirileceğini görüyoruz. Uygun fiyatlarla satılacak araçlar, mobilite ihtiyacını rahatlıkla karşılayabilecek olmaları nedeniyle dikkat çekecek gibi görünüyor. Dilerseniz gelin şimdi bu araçların teknik özelliklerine ve fiyatlarına yakından bakalım.

İşte A101'de uygun fiyatla satışa sunulacak araçlar:

REVOLT RS6 125 cc benzinli motosiklet:

Özellik Azami Hız 80 km/s Azami Net Güç 7.34 PS Azami Net Tork 7.6 Nm Motor Kapasitesi 125 cm3 Yakıt Tankı 4,2 litre Yakıt Tüketimi 2,5 l/100 km

REVOLT RS6 125 cc benzinli motosiklet, firmanın şehir içi kullanıma yönelik mobilite çözümlerinden bir tanesi. 2 yıl garantili olarak satılacak motosiklet, piyasa fiyatının 5.000 TL altına satın alınabilecek.

Ürünün A101 fiyatı: 44.990 TL

44.990 TL Piyasa fiyatı: 49.990 TL

Volta VS2 elektrikli motosiklet:

Özellik Azami Hız 45 km/s Motor Gücü 1.500W Batarya Kapasitesi 60V 22 Ah

Volta VS2 elektrikli motosiklet, yakıtla uğraşmak istemeyenler için dikkat çeken mobilite ürünlerinden bir tanesi. 53 kilometreye varan menzili ile günlük kullanıma uygun olan araç, 2 yıl garantili olarak alınabilecek.

Ürünün A101 fiyatı: 29.990 TL

29.990 TL Piyasa fiyatı: 31.999 TL

Volta VM5 Neo üç tekerlekli elektrikli moped:

Özellik Azami Hız 25 km/s Motor Gücü 1.000W Batarya Kapasitesi 72V 20 Ah

Volta VM5 Neo, üstü kapalı yapısıyla dikkat çeken bir mobilite çözümü olarak karşımıza çıkıyor. 58 kilometreye varan menzili ile 150 kilograma kadar taşıma kapasitesine sahip Volta VM5 Neo, tüketicilerin ilgisini çekecek gibi görünüyor.

Ürünün A101 fiyatı: 74.990 TL

74.990 TL Piyasa fiyatı: 78.740 TL

Volta EV1 elektrikli araç:

Özellik Azami Hız 45 km/s Azami Net Güç 2 kW Azami Net Tork 4.5 Nm Menzil 63 km

Volta EV1, çok uzun zamandır piyasada olan elektrikli araçlardan bir tanesi. Günlük kullanımda sıklıkla tercih edilen araç, diğer modeller gibi 2 yıl garanti ile satın alınabilecek.

Ürünün A101 fiyatı: 229.990 TL

229.990 TL Piyasa fiyatı: 245.500 TL

A101'in 18 Aralık itibarıyla geçerli olacak Aldın Aldın broşürünü aşağıdan inceleyebilirsiniz: