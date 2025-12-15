Tümü Webekno
BİM, Piyasa Fiyatının Çok Altına Profesyonel Masaj Koltuğu Satıyor!

BİM, Kumtel tarafından üretilen profesyonel masaj koltuğunu piyasa fiyatının çok altına satıyor. Dikkat çekici özelliklere sahip olan Luxell LXMC-01 isimli ürün, masaj koltuğu almayı düşünenleri mest edecek gibi görünüyor. İşte detaylar...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden BİM, bu hafta çok ilginç bir ürünle karşımıza çıktı. Şirket, yerli beyaz eşya ve küçük ev aletleri üreticisi Kumtel'in masaj koltuğunu satacağını duyurdu. Luxell markası altında piyasaya bulunabilen "LXMC-01" isimli masaj koltuğu, BİM'deki uygun fiyatı ile dikkat çekecek gibi görünüyor.

Luxell LXMC-01, profesyonel düzeyde masaj yapabilen, ileri seviye özelliklerle donatılmış bir koltuk olarak karşımıza çıkıyor. 22 önceden ayarlanmış otomatik programa ev sahipliği yapan ürün, Sıfır yerçekimi modunu destekliyor. Bel ve bacak bölgesi için fiber ısıtma desteği de sunan LXMC-01, çevrim dışı sesle kontrol özelliği ile pratiklik sağlıyor.

Karşınızda Luxell LXMC-01:

Luxell LXMC-01, sadece belinize, sırtınıza ve bacaklarınıza masaj yapmakla yetinmiyor. Bu ürünü satın aldığınız zaman ayaklarınızın altı için de 3 bölgeli eksantrik masaj tekerlekleri ile karşılaşacaksınız. 24 ay Kumtel garantisi ile sunulacak Luxell LXMC-01, evinde rahatlamak isteyen tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

BİM'de uygun fiyata satılacak masaj koltuğu, sadece masaj özellikleriyle dikkat çekmiyor. Luxell LXMC-01, bluetooth müzik bağlantı desteği de sunuyor. LCD kontrol ekranına da sahip olan masaj koltuğunun yatık pozisyonda 1.690 × 720 × 850 mm ölçülerinde olduğunu ve 70W enerji tükettiğini de belirtmeden geçmeyelim.

Luxell LXMC-01'in bugünkü piyasa fiyatı 55 bin TL. Ancak BİM, söz konusu ürünü 45 bin TL'ye satacak. Yani arada önemli seviyede fiyat farkı olacak. Üstelik ödemenizi peşin fiyatına 6 taksitle yapabileceksiniz.

