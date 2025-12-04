A101'de Piyasanın Neredeyse Yarı Fiyatına Samsung Monitör Satılıyor

A101, bugün itibarıyla Samsung'un 32 inçlik bir monitörünü satmaya başladı. Monitör, normalden %40'a varan oranda uygun fiyata sahip.

Türkiye’nin en büyük zincir mağazalarından biri olan A101, her hafta düzenli olarak yeni teknolojik ürünleri mağazalarına getiriyordu. Fiyatların uçtuğu şu dönemde kullanıcılar için uygun fiyatlı cihaz bulmak harika bir fırsat olduğu için de bu ürünler büyük ilgi görüyordu. Şimdi ise A101’e yepyeni ürünler geldi.

A101, bu hafta birçok farklı teknolojik ürün satıyor. iPhone, Samsung ve Redmi gibi popüler markaların telefonlarını satacağını sizlerle paylaşmıştık. Bunlar dışında bir de çok daha uygun fiyatlı bir Samsung monitör de satılıyor.

Binlerce TL daha ucuza 32 inçlik FHD Samsung monitör satılıyor

A101’in kataloğuna baktığımızda bu hafta mağazalara Samsung M5 LS32FM500EUXUF ismi verilen FHD çözünürlüğe sahip bir monitörün de geldiğini görüyoruz. Orta segmentte bir monitör olarak konumlandırabileceğimiz bu cihaz, **8 bin 449 TL’lik bir fiyata sahip. **

Samsung’un bu monitörünü diğer sitelerden kontrol ettiğimizde fiyatların 12 bin ila 14 bin TL arasında değiştiğini görüyoruz. Yani anlayacağınız A101’de monitörü %40’a varan oranda daha ucuz fiyata satın alabiliyoruz. Fiyatların yüksekliğini düşündüğümüzde bunun gerçekten iyi bir fırsat olduğunu söyleyebiliriz.

Samsung M5 LS32FM500EUXUF monitör özellikleri

• 32 inç • FHD (1080x1920) çözünürlük • 60 Hz yenileme hızı • VA panel • 4 ms tepki süresi • 10W dahili hoparlör • HDMI 1.4 • 2 yıl garanti • A101 fiyatı:** 8.449 TL**