Eski ABD başkanı Donald Trump döneminde başlayan Çinli elektronik devlerine karşı yaptırımlar hız kesmeden devam ediyor. ABD Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen kanun tasarısının yeni Başkan Joe Biden’in yakın zamanda imzalaması bekleniyor. İmzalanacak tasarı, Huawei gibi Çin merkezli şirketlerin ABD’li kuruluşların yeni ekipman lisanslamasının önüne geçiyor.

Dev teknoloji şirketi Huawei, Çin ile doğrudan bağlantılı olduğu gerekçesiyle 2019’da ABD’nin kara listesine alınmıştı. Şirket, ABD’nin yaptırımlarından dolayı Google desteğini kaybetti ve ardından bir dizi sorunla karşılaştı. Yaptırımlar Huawei’nin yıllardır bünyesinde bulunan telefon üreticisi şirket Honor’un satılmasına sebep olacak kadar kalıcı hasarlar bıraktı.

Bir şekilde çalışmalarını sürdürerek kendi işletim sistemi HarmonyOS ve kendi işlemcisi Kirin’i üretmeyi başarsa da Çinli şirkete olan baskılar, ABD’nin aldığı yeni yaptırım kararlarıyla artarak devam ediyor. Amerika Temsilciler Meclisi’nde, Huawei gibi kara listeye alınan şirketlerin ABD’li kuruluşlardan yeni ekipman lisanları almasının önüne geçmeyi hedefleyen yeni yasa tasarısı oylandı.

Hükümetin teknoloji şirketlerine karşı yeni kısıtlaması onaylandı

ABD hükümetinin, Çinli şirketi kısıtlamaya yönelik yaptığı son hamle olan ‘Güvenli Ekipman Yasası’, 420’ye karşın 4 oyla kabul edildi. Yasa tasarısının kabul edilmesi üzerine Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubioas, “Huawei ve ZTE gibi Çin devleti tarafından yönetilen ve ulusal güvenliğimizi tehdit eden şirketlerin telekomünikasyon ağımızda yeri yok” dedi.

Başkan Joe Biden tarafından da onaylanması beklenen kanun tasarısı, Kapsanan Ekipman veya Hizmetler Listesi’nde yer alan Huawei gibi şirketlere yeni ekipman lisansı vermesini tamamen engelleyecek. Huawei, dönemin ABD Başkanı Donald Trump’ın seçimleri kaybetmesiyle, şirketleri üzerindeki yaptırımların ortadan kalkacağını düşünüyordu. Ancak bugün gelinen noktada son kararı verecek olan Başkan Joe Biden'in, Trump'ın çizgisinde hatta daha da keskin kararlar alarak ilerlediği görülüyor.

Federal İletişim Kurulu, daha önce Haziran ayında yine benzer bir hamlede bulunmuş ancak daha sonra verdiği karardan vazgeçmişti. Bu yaşanan olayın da yine aynı şekilde sonuçlanıp sonuçlanmayacağı şu anda meçhul.