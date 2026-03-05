ABD Hükûmetinden İran Saldırılarıyla İlgili İlginç Video: Call of Duty Görüntüleri Kullanıldı!

Beyaz Saray, İran saldırılarıyla ilgili çok ilginç bir video paylaştı. X'te paylaşılan videoda İran saldırılarının gerçek görüntüleri ve Call of Duty oyunundan görüntüler yer aldı.

İran ile arasındaki gerginlik ile son zamanlarda tüm dünyanın gündeminde olan Amerika Birleşik Devletleri birçok saldırı gerçekleştirmişti. Konu hakkındaki tartışmalar devam ederken geçtiğimiz saatlerde Beyaz Saray’ın resmî X hesabından herkesi şaşırtmayı başaran çok ilginç bir paylaşım yapıldı.

Beyaz Saray hesabı, İran saldırılarına yönelik bir video paylaştı. Bu videoda dikkat çeken detay ise videoda hem İran saldırılarından hem de dünyanın en popüler savaş oyunlarından biri olan Call of Duty’den görüntülerin kullanılmasıydı. Evet, bildiğimiz Call of Duty’den görüntüler paylaşıldı.

Beyaz Saray’ın paylaştığı Call of Duty görüntüleri

Hesabın ABD’nin bayrak renkleri kırmızı, beyaz ve maviyi içeren ifadeleriyle paylaştığı videoya baktığımızda son günlerde yaşanan olaylara ve İran saldırılarına yönelik olduğunu anlayabiliyoruz. İlginç bir şekilde hükûmet, sosyal medya paylaşımında Call of Duty oyunundan sahneler yer alırken aynı zamanda İran’a atılan füzelerin gerçek görüntülerine de yer verilmiş.

Videoya eklenen Call of Duty görüntüleri, Modern Warfare 3 oyununa ait. Bu oyundaki bombalama yapılan bir andan görüntüler, gerçek saldırı görüntüleri ve müzikle birleştirilerek videoya eklenmiş.

Aslında bu video, ABD hükûmetinin oyunları paylaşımlarına entegre ettiği ilk durum değil. Öyle ki daha önce birçok kez bu tarz paylaşımlar yapılmıştı. Örneğin eylülde ABD İç Güvenlik Bakanlığı, ICE’nin baskınlarını içeren ve Pokemon’dan bir şarkıya sahip görüntüler paylaşmıştı. Ayrıca HALO’dan görüntüler içeren bir fotoğraf da bakanlık tarafından ekimde paylaşılmıştı.