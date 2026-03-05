Tümü Webekno
Paen Protein Brownie Mix'lerde indirim! Protein Ocean'da özel indirimler! Void'da indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yaşam

ABD Hükûmetinden İran Saldırılarıyla İlgili İlginç Video: Call of Duty Görüntüleri Kullanıldı!

Beyaz Saray, İran saldırılarıyla ilgili çok ilginç bir video paylaştı. X'te paylaşılan videoda İran saldırılarının gerçek görüntüleri ve Call of Duty oyunundan görüntüler yer aldı.

ABD Hükûmetinden İran Saldırılarıyla İlgili İlginç Video: Call of Duty Görüntüleri Kullanıldı!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

İran ile arasındaki gerginlik ile son zamanlarda tüm dünyanın gündeminde olan Amerika Birleşik Devletleri birçok saldırı gerçekleştirmişti. Konu hakkındaki tartışmalar devam ederken geçtiğimiz saatlerde Beyaz Saray’ın resmî X hesabından herkesi şaşırtmayı başaran çok ilginç bir paylaşım yapıldı.

Beyaz Saray hesabı, İran saldırılarına yönelik bir video paylaştı. Bu videoda dikkat çeken detay ise videoda hem İran saldırılarından hem de dünyanın en popüler savaş oyunlarından biri olan Call of Duty’den görüntülerin kullanılmasıydı. Evet, bildiğimiz Call of Duty’den görüntüler paylaşıldı.

Beyaz Saray’ın paylaştığı Call of Duty görüntüleri

Hesabın ABD’nin bayrak renkleri kırmızı, beyaz ve maviyi içeren ifadeleriyle paylaştığı videoya baktığımızda son günlerde yaşanan olaylara ve İran saldırılarına yönelik olduğunu anlayabiliyoruz. İlginç bir şekilde hükûmet, sosyal medya paylaşımında Call of Duty oyunundan sahneler yer alırken aynı zamanda İran’a atılan füzelerin gerçek görüntülerine de yer verilmiş.

Videoya eklenen Call of Duty görüntüleri, Modern Warfare 3 oyununa ait. Bu oyundaki bombalama yapılan bir andan görüntüler, gerçek saldırı görüntüleri ve müzikle birleştirilerek videoya eklenmiş.

Aslında bu video, ABD hükûmetinin oyunları paylaşımlarına entegre ettiği ilk durum değil. Öyle ki daha önce birçok kez bu tarz paylaşımlar yapılmıştı. Örneğin eylülde ABD İç Güvenlik Bakanlığı, ICE’nin baskınlarını içeren ve Pokemon’dan bir şarkıya sahip görüntüler paylaşmıştı. Ayrıca HALO’dan görüntüler içeren bir fotoğraf da bakanlık tarafından ekimde paylaşılmıştı.

webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

"%10 Hız Sınırı Toleransı Kaldırıldı" Haberleri Ortalığı Karıştırdı: İşte Olayın Aslı ve Bilmeniz Gerekenler

"%10 Hız Sınırı Toleransı Kaldırıldı" Haberleri Ortalığı Karıştırdı: İşte Olayın Aslı ve Bilmeniz Gerekenler

Mart 2026 Suzuki Fiyat Listesi: S-Cross'a İndirim Geldi!

Mart 2026 Suzuki Fiyat Listesi: S-Cross'a İndirim Geldi!

351 TL Değerindeki Bir Oyun Daha Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

351 TL Değerindeki Bir Oyun Daha Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Efsane Oyun CS:GO, Steam'e Geri Döndü!

Efsane Oyun CS:GO, Steam'e Geri Döndü!

İşler Bir Anda Tersine Döndü: Paramount+ ile HBO Max Birleşiyor!

İşler Bir Anda Tersine Döndü: Paramount+ ile HBO Max Birleşiyor!

Mart 2026 MINI Fiyat Listesi: Countryman Fiyatı 600 Bin TL Düştü!

Mart 2026 MINI Fiyat Listesi: Countryman Fiyatı 600 Bin TL Düştü!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com