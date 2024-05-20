Blue Origin'in son uzay yolculuğu, çok özel bir kişiye ev sahipliği yaptı. O isim, 90 yaşındaki Ed Dwight'tı. İşte Dwight'ın filmleri aratmayan hikâyesi...

Jeff Bezos'un uzay taşımacılığı şirketi Blue Origin, geçtiğimiz gün yeni bir uçuş gerçekleştirdi. Ancak bu uçuş, şirketin daha önce gerçekleştirdiği 6 uçuştan çok farklıydı. Zira son yolculukta, çok özel bir misafir bulunuyordu.

O isim, "Ed Dwight"tı. Bu isim, aslında bir astronottu. Ancak hiçbir zaman uzaya gidememişti. ABD'nin tarihe geçen liderlerinden John F. Kennedy, Ed Dwight'ı ülkenin ilk siyahi astronotu olsun diye özel olarak seçmişti. Üstelik Dwight, 1961 yılında NASA bünyesine katılmış ve eğitim de almıştı. Şimdilerde 90'lı yaşlarında olan Dwight, 60 yıl gecikmeli de olsa uzaya gitmiş oldu.

Uzaya giden en yaşlı kişi oldu

Ed Dwight'ın uzaya yaptığı yolculuk, onun tarihe geçmesine neden oldu. Ed Dwight, "uzaya giden en yaşlı insan" ünvanını aldı. Yeryüzüne döndükten sonra "Çok uzun zaman oldu." şeklinde esprili bir açıklama yapan Dwight, kendini çok iyi hissettiğini söyledi. Bu yolculuğun hayatını değiştirdiğini aktaran astronot, çok mutlu olduğunu ve herkesin bunu yapması gerektiğini ifade etti.

Ed Dwight'ın gençliği:

Peki uzaya gidemeyen astronot, yıllar boyunca ne yaptı? Hemen bu soruyu yanıtlayalım. Ed Dwight, 1966 yılında NASA'dan ayrıldı ve girişimci olarak hayatına devam etti. Bundan yaklaşık 10 yıl sonra heykeltraş olan Dwight, mütevazı bir hayat yaşadı. Kendi birikimiyle uzaya gitme fırsatı bulamayan Ed Dwight'ın Blue Origin ücreti, Space for Humanity isimli bir kuruluş tarafından ödendi.