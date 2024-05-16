MIT'den bilim insanlarının önderliğinde gerçekleştirilen çalışmada, bugüne kadar keşfedilmiş en hafif ikinci gezegen tespit edildi.

Dünya kayalık ve boyutlarına göre ağır bir gezegen ancak gaz gezegenlerin yoğunluğu, barındırdıkları gazlara bağlı olarak oldukça düşük yoğunluğa sahip olabiliyor. MIT araştırmacıları önderliğinde yapılan çalışmada bulunan gezegen ise âdeta dev bir pamuk şekere benziyor ve keşfedilmiş en hafif ikinci gezegen olma özelliği taşıyor.

Samanyolu Galaksisi içerisinde bulunan ve WASP-193 b adı verilen gezegen, aslında bu yapısıyla çeşitli bilimsel tartışmaları da yeniden alevlendiriyor. Zira bu gezegenin yanında Jüpiter bile ufak kalıyor ancak kütlesi, Jüpiter'in kütlesinden çok daha düşük.

Pofuduk Jüpiter

MIT ekibi ve Belçika'daki Liege Üniversitesinden araştırmacılar tarafından yapılan çalışma, dev hacimli ve düşük yoğunluklu yapıların ne kadar nadir olduğunu da ortaya koyuyor. Araştırmanın baş yazarı olan Khalid Barkaoui, bu ötegezegeni "Pofuduk Jüpiterler sınıfının aşırı bir örneği" olarak nitelendiriyor.

Dünya ile arasında 1232 ışık yılı mesafe bulunan bu gezegen, WASP-193 adlı Güneş benzeri bir yıldızın etrafında dönüyor. Öte yandan bu gezegen, astronomlar için oldukça ilginç bir yapı ve gözlemlenmesi de pek kolay değil. Zira WASP-193 b, devasa yapısına rağmen o kadar düşük yoğunluğa sahip ki geleneksel kütleçekim hesaplama yöntemleri işe yaramıyor. Gezegenin yerçekimi neredeyse yok denecek kadar düşük.

Hidrojen ve helyumdan oluşan gezegenin gözlemlenmesi tam dört yıllık bir çalışma ile mümkün oldu. Araştırmacılar şimdi, bu kadar büyük ama bu kadar hafif bir gezegenin nasıl ortaya çıkmış olabileceğini anlamaya çalışıyor.

Araştırma Nature Astronomy'de yayımlandı.