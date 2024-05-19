Jeff Bezos'un kuruculuğunu üstlendiği uzay şirketi Blue Origin, 2022'den bu yana ilk insanlı görevini bugün başarıyla gerçekleştirdi. Görevde 6 turist, kısa süreliğine uzaya gönderildi.

Jeff Bezos’un kuruculuğunu üstlendiği uzay şirketi Blue Origin, Ağustos 2022’deki NS-22 görevinde yaşadığı bir problem nedeniyle neredeyse 2 yıldır insanlı uçuş gerçekleştiremiyordu. Daha önce Bezos’un kendisi de dahil birçok insanı uzaya gönderen firma, nihayet bugün çok beklenen NS-25 görevini gerçekleştirdi.

TSİ 16.30 sıralarında başlayan ancak beklenenden 1 saat geç başlayan NS-25 görevi, başarıyla tamamlandı. New Shepard roketi, turistlerden oluşan mürettebatı başarıyla kısa süreliğine uzaya gönderdi.

Biri 90 yaşında eski pilot olmak üzere 6 turist uzaya gönderildi

İsminden de anlaşılabileceği New Shepard’ın 25. kez fırlatılışını temsil eden NS-25 görevinde 6 adet uzay turisti yer aldı. Bunlardan biri 90 yaşındaki eski ABD Hava Kuvvetleri pilotu Ed Dwight idi. Dwight 60’lı yıllarda astronot olmak için aday olmuş ancak seçilememişti. Nihayet uzun yıllar sonra uzaya gidebildi.

Bunun dışında yazılım mühendisi Ken Hess, emekli bir muhasebeci olan Carol Schaller, Brasserie Mont Blanc’ın kurucusu Slyvain Chiron, havacı Gopi Thotakura ve finans sektöründen Mason Angel isimli mürettebatta yer alıyordu. Mürettebat, 105 kilometre kadar yüksekliğe çıkarak birkaç dakikalığına uzayı deneyimleyebildiler. Bunun ardından paşarüt yardımıyla güvenli bir şekilde yüzeye geri döndüler.

*NS-25 mürettebatı.

NS-25 görevi, Blue Origin’in şimdiye kadarki 7. insanlı görevi oldu. Bugünkü uçuşla birlikte şirketin, şu ana kadar 37 kişiyi uzaya götürdüğünü de ekleyelim.