adidas, bugüne kadar pek çok başarı elde eden Ultraboost serisinin yeni üyesi Ultraboost 22’yi tanıttı. Yeni ayakkabı, 1,2 milyon kadının ayak verileri kullanılarak tasarlandı.

Spor giyimin en önemli isimlerinden adidas, adidas Running bünyesindeki yeni ayakkabısını tanıttı. Şirketin Ultraboost serisinin en yeni üyesi olan Ultraboost 22 (UB22), özellikle geliştirilme süreciyle ve teknolojisiyle ilgi çekmeyi başardı. UB 22, kadın ayak anatomisine özel tasarlandı.

adidas UB 22, kadınlara mükemmel uyumu sunabilmek için tam 1,2 milyon ayak taramasından oluşan çevrimiçi bir anatomi veri tabanından yararlandı. Ayakkabı, bu yöntem sayesinde bir önceki nesile göre %4 daha fazla enerji verimliliği sağlayacak ve kadın ayak yapısıyla çok daha iyi uyum sunacak hale dönüştü.

Ultraboost 22, olimpiyat sporcuları tarafından da kullanılacak

adidas’ın tasarım ekibi, ayakkabı ve teknoloji araştırmacıları Jura, Zabkar & Dzerosk tarafından yürütülen ve analiz edilen 1,2 milyon ayak taramasından oluşan çevrimiçi bir anatomik veri tabanından yararlanarak kadınlara özel içgörüleri analiz etti. Ayak yüksekliği, topuk anatomisi, kadınlardaki temel farklılıklar ve yürüyüş döngüsü trendleri belirlenerek Ultraboost'un kadın ayağıyla uyumu artırıldı.

UB 22, şirketin büyük başarılara imza attığı S-curve UB21 Last'in temelleri kullanılarak üretildi. Yeni ayakkabı, önceki nesle göre daha dar bir topuk cebi, daha sığ ön ayak profili ve daha alçak taban alanı oluşturmak için ince ayardan geçirildi. Ayrıca rafine dış tabanıyla aşırı terlemeyi önlemeye odaklandı. Ayakkabı, CONTINENTAL doğal kauçuk dış taban ve %50 Ocean Parley Plastic iplikten üretildi.

Ultraboost 22, çeşitli kadın topluluklarının ihtiyaçlarını destekleyen iyileştirmeler ve faydalar yoluyla kadınlara en iyi performans ürünlerini sunma vaadinde önemli bir kilometre taşını temsil ediyor. adidas Ultraboost 22’nin tasarımı süresince tüm kadınların spora katılımını destekleyerek ürün yeniliklerinde kadın ihtiyaçlarını gözetti.

Yeni adidas Ultraboost 22, adidas uygulaması, internet sitesi ve mağazalarda 29 Aralık itibarıyla satışa sunuldu.