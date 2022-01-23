Jetpack üreticisi David Mayman, kimsenin jetpack satın almadığından ve satışlarının hala çok az olduğundan şikayetçi. Jetpackin kullanımı ise oldukça zor.

Çoğunuz Jetgiller çizgi filmini hatırlıyorsunuzdur. O zamanlar gelecekteki jetlerinde o çizgi filmdeki gibi olacağını hayal ederdik. Şimdilerse ise jetpackler gerçeğe dönüşmüş durumda ancak hayallerimizdekinden çok farklı bir halde.

Avustralyalı mucit David Mayman ürettiği jetpacklerle neredeyse dünyanın her yerinde uçuş gerçekleştirdi. Jetpackler belki de kullanımlarının zor olmasından dolayı yeterince ilgi çekmedi ve bu jetpack Mayman'ı oldukça üzdü.

“Kafalarını kaldırıp yukarı bakmadılar”

Jetpacklerin ana sorunlarından birisi hiç pratik bir kullanıma sahip olmaması. Yaklaşık 40 kg ağırlığındaki bu jetpackler vücudunuzda yanıklar olmaması için birkaç kalın kalın koruyucu giysiyle kullanılmalı. Bununla da kalmıyor ve kullanıcılar ayaklarını havada ve çok düz tutmalı aksi takdirde ayakları yanabilir.

Mayman bir demecinde “Birkaç yıl önce Sidney limanı çevresinde bir uçuş yaptım. İnsanları görecek kadar yakın uçtuğumu hatırlıyorum ve bazıları yukarı bakmadı. Jetpack gürültülü, bu yüzden yemin ederim beni duydular. Ama orada bir jetpackle uçuyordum ve bakmadılar” diyor. Bu da Mayman için oldukça kırıcı bir tecrübe olmuş.

İlk jetpack uçuşları 1960’larda yapıldı

JSTOR’a göre, ilk jetpack uçuşları yaklaşık 136 kg ağırlığında nozullardan sıcak gaz püskürten sözde bir “roket kemeri” kullanılarak denendi. Mayman 1984 Olimpiyatları’nda bir pilotun bir paketi uçurmasını izledi. Yani jetpack teknolojisi yeni bir teknoloji değil.

Jetpack pilotu hayatından oldu

Jetpackler sadece sıcak egzozu, ağırlığı ve zor kullanımıyla değil aynı zamanda 2020’de jetpack pilotu Vince Reffet’ın eğitim sırasında ekipmanı arızalanıp hayatını kaybetmesiyle de kötü bir üne sahip.

Fiyat, pratiklik ve güvenlik sorunları çözülene kadar insanlar aşağıya bakmaya devam edecek gibi görünüyor. Bundan yıllar sonra Jetgiller olur muyuz bilemiyoruz ama sanırım Mayman’ın yüzü bir süre daha gülmeyecek.