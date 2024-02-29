Adobe, kişilerin profesyonel müzik deneyimleri olmadan kişiselleştirilmiş müzikler üretmesini sağlayacak üretken yapay zekâ aracını duyurdu.

Üretken yapay zekâ alanında peşpeşe gelen açıklamalara bir yenisi de Adobe'dan geldi. Hot Pod Summit etkinliğine katılan Adobe, Project Music GenAI Control adlı yeni araç prototipini açıkladı. Bu araç sayesinde yapay zekâ, verilen komuta göre bir müzik oluşturuyor ve sonra da o müziği düzenleyebilmeyi sağlıyor.

Kullanıcılar ilk olarak istedikleri müzik türünü belirtmekle çalışmalarına başlıyorlar. Örneğin "hüzünlü jazz" ya da "doksanlar pop" gibi bir komutla müzik türü seçildikten sonra, yapay zekânın entegre kontrollerini kullanarak müziği kişiselleştirmek mümkün oluyor. Bu kontroller ile tekrar eden notaları değiştirmek, müziğin temposunu, yoğunluğunu, yapısını farklılaştırmak da kullanıcıların elinde oluyor. Bu müzikler arka plan müziği ya da altyapı olarak kullanılabiliyor.

Müziğin "Photoshopu"

Adobe bu yapay zekânın ayrıca, verilen referans melodileri de analiz ederek müzik parçalarının süresini uzatabiliyor. Kullanıcı arayüzü ise henüz paylaşılmadı. Telifsiz müziklerle eğitilmiş olan yapay zekâ, müzik düzenleme yeteneğiyle "müzik için photoshop" olarak nitelendirildi.

Aslında komutlardan yola çıkarak müzik parçaları oluşturabilen Google MusicLM ve Meta'nın AudioCraft gibi araçları bulunuyor. Öte yandan bu araçlar, oluşturulan parçaların düzenlenebilmesi açısından neredeyse hiçbir çözüm sunmuyor. Bu da istediğiniz gibi bir şey çıkana kadar tekrar tekrar yeni müzikler oluşturmanızı gerektiriyor. Adobe'un erkan aşamada olduğunu söylediği yapay zekâ için henüz belirlenmiş bir çıkış tarihi de bulunmuyor.