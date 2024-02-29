Faceapp ve Videolap ile adını duyuran Lightricks, artık kendi hikâyelerimizi anlatabileceğimiz film yapma aracı LTX Studio'yu duyurdu.

Son dönemde üretken yapay zekâlar oldukça farklı alanlarda şaşırtıcı özelliklerle karşımıza çıkıyor. En son OpenAI, verdiğimiz komutlardan kısa videolar oluşturan Sora'yı duyurmuştu. Lightricks'in duyurduğu LTX Studio ise bu durumu bir adım ileri taşıyor ve bize, yapay zekâyı kullanarak kendi filmimizi yapma şansı veriyor.

LTX Studio şu anda kendi internet sitesinden bekleme listesine katılma hakkı da sunan bir web aracı olarak karşımıza çıkıyor. Lightricks, bu aracın önümüzdeki ay herkese açık olacağını ifade ediyor. Bu yapay zekâ aracının çalışma şekli ise biraz daha farklı ve doğrudan sinemaya ya da çekimlere odaklanıyor.

Yapay zekâ ile film yapmak mümkün olacak

İçerik üreticileri bu yapay zekâya önce fikirlerini yazıyorlar. Sonrasında da yapay zekâ aracı onlara bir senaryo ve bir hikaye akışı yaratıyor. Ayrıca bu sahnelere senaryodaki karakterleri de ekliyor. Storyboard, farklı sahneleri farklı açılardan çekim olarak gösterebiliyor.

Ayrıca seçilen tarza uygun olacak şekilde kullanılan görselleri de değiştiriyor, örneğin anime ya da sinematik tarzda kareler oluşturabiliyor. Karakterler de kendi ayrı sekmelerine sahip ve özelleştirilebiliyorlar.

Genellikle her bir çekim birkaç saniye sürüyor ve bu çekimler için de kişiselleştirmeler yapmak mümkün oluyor. Hareketler, kamera açıları, özel efektler ve karakter diyalogları bu kişiselleştirilebilir özellikler arasında yer alıyor.

Çekim editörü ile de sahneleri yeniden adlandırmak, kamera hareketi kazandırmak, süreyi değiştirmek ya da ses eklemek mümkün oluyor. Oluşturulan görseller de daha sonra bir araya getirilip ortaya bir önizleme film çıkıyor. Bu çıkan önizleme paylaşılabiliyor ve geri bildirim alınabiliyor. Lightricks, bu ürünün profesyoneller için faydalı olacağını umduğunu söylüyor.