Premiere Pro Tarih Oldu: İşte Adobe Premiere 26 ve Gelen Tüm Özellikler

Adobe, Premiere Pro'daki Pro takısını attı ve yeni sürümü Adobe Premiere 26 adıyla kullanıma sundu. Peki ne gibi yenilikler var?

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Adobe, kurgucuların yıllardır beklediği hız ve kolaylık hamlesini yaptı ve uygulamaya bir dizi yeni özellik getirdi. Ayrıca yeni sürüm artık Adobe Premiere Pro değil, Adobe Premiere 26 adıyla yayınlamdı.

İsimdeki “Pro” kalksa da uygulama temelde aynı profesyonel kurgu yazılımı ama asıl fark, yapay zekâ destekli yeni araçların iş akışını belirgin biçimde hızlandırması.

Tek tıkla nesne maskeleme ve takip

2

Sürümün en dikkat çeken yeniliği, Adobe MAX’te beta olarak gösterilen yapay zekâ destekli Object Mask aracı. Editörler videoda bir kişi ya da nesnenin üzerine hover edip tıklayarak saniyeler içinde hassas maske oluşturabiliyor.

Renkli overlay'ler ve ince ayar seçenekleri sayesinde seçimleri düzeltmek de daha pratik hâle geliyor.

Maske takibi 20 kata kadar hızlandı

2

Premiere’ın klasik Shape Mask (Ellipse/Rectangle/Pen) araçları da “ciddi bir makyaj” yemiş durumda. Adobe’ye göre yeni sürümde izleme (tracking) performansı önceki sürümlere kıyasla 20 kata kadar daha hızlı.

Ayrıca maske araçlarına artık üst araç çubuğundan daha kolay erişiliyor ve uzun zamandır istenen bir özellik olan canlı önizleme (live preview) de eklenmiş.

Frame.io ile iş birliği paneli artık Premiere içinde

2

Uzaktan ekip çalışması için yaygın kullanılan Frame.io, Premiere 26’da daha entegre bir hâle geliyor.

Yeni Frame.io V4 paneli artık doğrudan Premiere içinde kullanılabiliyor (şimdilik beta). Adobe, bunun ekiplerin yorum–revizyon sürecini hızlandıracağını söylüyor.

Adobe Stock entegrasyonu ile 52+ milyon klip erişimi

2

Premiere 26 ile Adobe Stock da tamamen entegre geliyor. Böylece yazılım içinden 52 milyondan fazla stok video klibe, ayrıca yaklaşık 100 bin ücretsiz içeriğe doğrudan erişim sunuluyor.

Yeni Adobe Premiere 26, Premiere ve Creative Cloud aboneleri için şu anda kullanıma açılmış durumda.

Adobe

