YouTube'a 2026'da Gelecek Yeni Özellikler Açıklandı: Çocuklar İçin “Sıfır Shorts”, Yapay Zekâda Deepfake Freni ve Dahası...

YouTube CEO'su, şirketin 2026'ya yönelik planlarını yayımladıkları bir blog yazısında detaylı bir şekilde duyurdu.

Platform, “yaratıcılık ile teknolojinin iç içe geçtiği” yeni dönemde daha iddialı adımlar atmaya hazırlanıyor. YouTube, kendisini kültürün merkez üssü olarak konumlarken, eğlenceyi yeniden şekillendiren içerik üreticilerinin artık yeni yıldızlar ve yeni stüdyolar olduğunu söylüyor. Peki yeni yıldaki bu yeni süreçte platformlarda neler değişecek?

1) Eğlence yeniden yazılıyor

YouTube’a göre izleyiciler, Super Bowl’dan Oscar kırmızı halısına, Taylor Swift/BTS gibi dev fandom anlarına kadar “en büyük kültürel anları” artık içerik üreticilerinin gözünden takip etmek istiyor.

Şirket, YouTuber’ların büyük prodüksiyonlar için stüdyo ölçeğinde alanlar satın alıp “must-see” TV kalitesinde yapımlar ürettiğini söylüyor. Ayrıca Shorts’un günlük ortalama 200 milyar izlenmeye ulaştığı belirtiliyor. 2026’da Shorts akışına görsel gönderiler gibi farklı formatlar entegre edilerek çeşitlilik artırılacak.

YouTube TV tarafında ise “TV kolay olmalı” yaklaşımıyla tam kişiselleştirilebilir multiview ve spor/eğlence/haber gibi alanlara yayılan 10’dan fazla özel paket geliyor.

2) Çocuklar ve gençler için daha kontrollü YouTube

YouTube, çocuklar ve gençlerin öğrenme ve bağlantı kurma için platformu yoğun kullandığını söylüyor. 2026’da ailelerin işini kolaylaştıracak şekilde yeni çocuk hesaplarını kurmak ve hesaplar arasında geçiş yapmak daha pratik hâle getirilecek.

En dikkat çeken yeniliklerden biri ise ebeveyn kontrolleri. Yakında ebeveynler, çocukların ve gençlerin Shorts’ta kaydırma süresini sınırlayabilecek, hatta zamanlayıcıyı “0”a çekerek Shorts’u tamamen kapatabilecek.

3) İçerik üreticisi ekonomisi büyüyor

YouTube, son dört yılda içerik üreticilerine, sanatçılara ve medya şirketlerine 100 milyar doların üzerinde ödeme yaptığını söylüyor. 2026’da ise gelir modelleri daha da çeşitlenecek. Alışveriş, marka iş birlikleri ve hayran destekli gelir araçları (hediyeler vb.) öne çıkacak.

Özellikle YouTube Shopping’de hedef “sürtünmesiz” alışveriş. Bir içerik üreticisi bir ürün önerdiğinde, kullanıcıların uygulamadan çıkmadan satın alabilmesi planlanıyor. Marka anlaşmaları için de ajansların ve markaların içerik üreticisi bulmasını kolaylaştıran bir merkez ve Shorts içinde bağlantı gibi yeni araçlar geliyor.

4) Yapay zekâ

YouTube, yapay zekânın yıllardır öneriler ve güvenlik gibi alanlarda “sessiz motor” olduğunu söylüyor. 2026’da ise dört başlık öne çıkacak:

Yeni yaratıcı ufuk : Kendi benzerliğinle Shorts videosu üretmek, metin komutuyla oyun üretmek, müzikte denemeler gibi imkânlar.

: Kendi benzerliğinle Shorts videosu üretmek, metin komutuyla oyun üretmek, müzikte denemeler gibi imkânlar. Şeffaflık ve koruma : Yapay zekâ ile üretilen/gerçeğe yakın değiştirilmiş içeriklerin etiketlenmesi, kuralları ihlal eden zararlı sentetik medyanın kaldırılması ve “benzerlik hakkı” için daha güçlü araçlar.

: Yapay zekâ ile üretilen/gerçeğe yakın değiştirilmiş içeriklerin etiketlenmesi, kuralları ihlal eden zararlı sentetik medyanın kaldırılması ve “benzerlik hakkı” için daha güçlü araçlar. “AI slop” ile mücadele : Düşük kaliteli ve tekrarlayan yapay zekâ içeriklerinin yayılmasını azaltmak için spam/clickbait karşıtı sistemlerin güçlendirilmesi.

: Düşük kaliteli ve tekrarlayan yapay zekâ içeriklerinin yayılmasını azaltmak için spam/clickbait karşıtı sistemlerin güçlendirilmesi. İzleyici deneyimi: “Ask” gibi araçlarla videoları daha iyi anlamaya yardım, ayrıca otomatik dublajla daha fazla erişilebilirlik.

YouTube CEO'sunun bu değişikliklere yönelik mesajı ise net. 5–10 yıl sonraki en büyük içerik üreticisi muhtemelen bugün kimse tarafından tanınmıyor ve kanalını bugün açacak...

Peki siz YouTube'a gelecek değişiklikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.