Dikey Video Bağımlılarına Müjde: Netflix Mobil Uygulaması Baştan Aşağı Değişiyor!

Netflix'in tıpkı Instagram, TikTok ve YouTube'da olduğu gibi dikey videolardan oluşan yeni bir tasarıma geçeceği açıklandı.

Netflix, YouTube, TikTok ve Instagram gibi sosyal platformların mobil izleme alışkanlıklarını domine etmesiyle birlikte, kendi uygulamasını bu yeni döneme uyarlamaya hazırlanıyor. Şirket, dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladığı toplantıda, mobil uygulamasını yeniden tasarlayacağını ve kısa video özelliklerini genişleteceğini duyurdu.

Bu yıl kullanıma sunulması planlanan yeni Netflix mobil uygulaması, şirketin önümüzdeki 10 yıldaki büyüme hedeflerine hizmet edecek şekilde tasarlanıyor. Netflix Eş CEO’su Greg Peters’a göre bu yenilik, sürekli deneme ve geliştirmeye açık bir altyapı sunacak.

Yeni tasarım ile dizi ve filmlerden dikey videolar gösterilecek

Netflix'in yenilenecek tasarımının merkezinde, TikTok ve Instagram Reels’e benzeyen dikey kısa video akışları yer alıyor. Netflix, Mayıs ayından bu yana test ettiği bu özellikle, dizi ve filmlerden kısa klipleri kullanıcıların hızlıca keşfetmesini hedefliyor. Şirket, bu formatı video podcast’ler gibi yeni içerik türleriyle daha da genişletmeyi planlıyor.

Şirket yöneticileri, Netflix’in yeni tasarımının bir “TikTok kopyası” olmaya çalışmadığını ve benzer bir şekilde görünmeyeceğinin altını çiziyor. Amaç, mobil odaklı özelliklerle içerik keşfini kolaylaştırmak ve kullanıcıların uygulamada geçirdiği süreyi artırmak. Netflix Eş CEO’su Ted Sarandos’a göre artık rekabet sadece diğer streaming servisleriyle değil, tüm eğlence sektörüyle yaşanıyor.

Peki siz Netflix'in yeni tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce kullanıcıların ilgisini çekmeyi başarabilecek mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.