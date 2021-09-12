Kuşkusuz ki hepimiz ağustos ayını ülkemizin hemen hemen her bölgesinde yaşanan, çok sayıda orman ve yerleşim yerinin ciddi tahribata uğramasına sebep olan yangın felaketleriyle hatırlıyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ağustos ayı ortalama sıcaklıklarının yer aldığı raporu yayınladı.

Geçtiğimiz ağustos ayı Meteoroloji Genel Müdürlüğü İklim ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü’nün 2021 yılı sıcaklık analiz raporu kayıtlarına son 5 yılın en sıcak, 50 yılın ise en sıcak 6’ncı Ağustos’u olarak geçti.

1981-2010 tarihleri arasındaki mevsim normalleri ile geçen yıla göre karşılaştırılan bu yılın ağustos ayı sıcaklığının hem normaline hem de geçen seneye göre arttığı gözlendi. Yangınların yoğun olarak yaşandığı Ege ve Akdeniz’de 22 bölgede yeni ekstrem sıcaklık oluştu.

Sıcaklık 1,5 derece arttı:

Bu yıl Ağustos ayı sıcaklık değerleri ülkenin kuzeydoğu kesimleri ile batı ve güney kıyılarında mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinde yaşandı. Uzun yıllardır 24,5 derece olan ortalama ağustos ayı sıcaklığı 1,5 derecelik bir artış göstererek 26 derece oldu. Ağustos ayında en düşük sıcaklık 5,2 dereceyle Sivas Kangal’da, en yüksek sıcaklık ise 47,5 derece ile Şırnak Cizre’de kaydedildi. Son 50 yılın en yüksek sıcaklığı ortalama 27 derecenin üzerine çıkıldığı 2010’da yaşanmıştı. Diğer en sıcak ağustos ayları da 2006, 2008, 2014 ve 2016 yılında kaydedilmişti.

Bölgelere göre sıcaklık değerleri:

Bu yılın geçen ilk 8 aylık hava durumu incelendiğinde mart ayı dışındaki tüm aylarda sıcaklıklarda hem uzun yıllar ortalamasına hem de geçen yıla oranla ciddi artış olduğu tespit edildi. Ağustos ayı değerleriyle bölgelere göre yükselen sıcaklık değerleri şu şekildedir:

Ege Bölgesi’nde 25,8 derece olan Ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı, 2021 Ağustos ayında 2,2 derece artarak 27 dereceye yükseldi.

derece olan Ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı, 2021 Ağustos ayında 2,2 derece artarak dereceye yükseldi. Marmara Bölgesi’nde 23,9 derece olan Ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı, 2021 Ağustos ayında 2 derece artarak 25,9 dereceye yükseldi.

derece olan Ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı, 2021 Ağustos ayında 2 derece artarak dereceye yükseldi. Akdeniz Bölgesi’nde 26,9 derece olan Ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı, 2021 Ağustos ayında 1,9 derece artarak 28,8 dereceye yükseldi.

derece olan Ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı, 2021 Ağustos ayında 1,9 derece artarak dereceye yükseldi. Karadeniz Bölgesi’nde 22,4 derece olan Ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı, 2021 Ağustos ayında 1,3 derece artarak 23,7 dereceye yükseldi.

derece olan Ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı, 2021 Ağustos ayında 1,3 derece artarak dereceye yükseldi. İç Anadolu Bölgesi’nde 22 derece olan Ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı, 2021 Ağustos ayında 1,1 derece artarak 23,1 dereceye yükseldi.

derece olan Ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı, 2021 Ağustos ayında 1,1 derece artarak dereceye yükseldi. Doğu Anadolu Bölgesi’nde 22,8 derece olan Ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı, 2021 Ağustos ayında 1,1 derece artarak 23,9 dereceye yükseldi.

derece olan Ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı, 2021 Ağustos ayında 1,1 derece artarak dereceye yükseldi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 30,3 derece olan Ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı, 2021 Ağustos ayında 1,1 derece artarak 31,4 dereceye yükseldi.

Yangın bölgelerinde ekstrem sıcaklıklar yaşandı:

Ülkemizde bu yıl Ağustos ayında 22 bölgede yeni ekstrem sıcaklık gerçekleşti. Sıcaklıkların büyük bir kısmı özellikle büyük orman yangınlarının yaşandığı Manavgat ve Marmaris’te kaydedildi. Ekstrem sıcaklıkların yaşandığı diğer yerler ise şu şekilde; Tekirdağ, Çanakkale, Akhisar, Manisa, Aydın, Datça, Dursunbey, Bergama, Ödemiş, Nazilli, Milas, Dalaman, Fethiye, Antalya, Finike, Kaş, Eğirdir, Köyceğiz, Demre ve Gazipaşa.