Yerli bir teknoloji şirketi olan ve 2020 yılından bu yana akıllı ev teknolojileri gelitşiren ŞIMART Teknoloji'nin CEO'su Mustafa Emrah Babur ile keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.

Artık farklı teknoılojilerin entegre olmasıyla her ev bir şekilde ''akıllı'' hale geliyor. Giderek büyüyen ve yayılan bu teknolojileri geliştiren şirketlerden biri de ŞIMART Teknoloji ve pek çok önemli çalışmaları bulunuyor.

Biz de hem aklımızdakileri sormak hem de Türkiye&teknoloji bağlamında keyifli bir sohbet gerçekleştirmek için ŞIMART Teknoloji'nin CEO'su Mustafa Emrah Babur'a sorularımızı yönelttik. Keyifli okumalar!

Merhabalar Mustafa Bey, hoşgeldiniz. Sizleri tanıyabilir miyiz?

Merhabalar, ben Mustafa Emrah Babur. Bir Türk mühendisi olarak elektronik ve yazılım alanlarında edindiğim deneyim ve tecrübeler ile, Şımart Teknoloji'nin CEO'su olarak görev yapıyorum.

ŞIMART Teknoloji'nin kuruluş hikayesini ve bu yolda yaşadığınız önemli dönüm noktalarını paylaşabilir misiniz?

Şımart Teknoloji, 2020 yılında akıllı teknolojilerin sadece belirli bir kesime değil, her eve ulaşması gerektiği inancıyla kuruldu. Hedefimiz, yenilikçi ve erişilebilir akıllı ev çözümleriyle, herkesin günlük yaşamını kolaylaştırmak ve yaşam kalitesini artırmaktır. Akıllı teknolojiyi her evin bir parçası haline getirerek, halkımızın daha konforlu, güvenli ve enerji verimli yaşamlar sürmelerini sağlamayı amaçlıyoruz.

ŞIMART Teknoloji insanların hayatını hangi alanlarda kolaylaştırıyor ve nasıl ürünler üretiyor?

Şımart Teknoloji olarak, insanların hayatını birçok alanda kolaylaştırıyoruz. Sürekli büyüyen ürün ekosistemimizde, akıllı aydınlatma sistemlerinden güvenlik sistemlerine kadar geniş bir çeşitlilik sunarken, Türkiye'nin ilk akıllı robot süpürgesini üreten firma olmanın da gururunu yaşıyoruz. Robot süpürgemiz katya, dünyanın en saygın tasarım ödüllerinden biri olan 'A' Design Award'ın; ürün tasarımı kategorisinde 'Gümüş Ödül' kazandı. Bu ödül, ürünlerimizin yüksek kalitesini ve inovatif tasarımını bir kez daha kanıtlamaktadır.

Örneğin, akıllı aydınlatma sisteminde kullanıcılar, ışık şiddetini ihtiyaçlarına göre kolayca ayarlayabilir ve enerji tasarrufu sağlayabilirken, güvenlik alanında ise akıllı kameralarımız, kapı pencere veya hareket sensörleri gibi ürünlerimiz ile evler çok daha güvenli hale geliyor. Akıllı teknolojinin en büyük avantajlarından biri, kullanıcılara sağladığı uzaktan kontrol imkanıdır zaten. Bu özellik sayesinde, kullanıcılar evlerinin güvenliğini, konforunu ve enerji kullanımını her yerden kontrol edebilir, böylece hayatlarını daha da kolaylaştırabilirler. Bu da, Şımart Teknoloji ürünlerinin en çok tercih edilme sebeplerinden biri haline geliyor.

Şirket olarak, üretim süreçleriniz nasıl işliyor, geliştirilme sürecinde hangi aşamalardan geçiriliyor ve bu alanlarda hangi standartlara uyum sağlıyorsunuz?

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Şımart Teknoloji olarak, ürün geliştirme sürecimizi titizlikle yönetiyoruz. Bu süreç, derinlemesine pazar araştırmalarıyla başlar; böylece müşteri ihtiyaçlarını ve pazar trendlerini doğru bir şekilde anlayıp, bu bilgileri yeni ürün tasarımlarımıza yansıtırız. Tasarım aşamasından sonra, prototipleme ile fikirlerimizi somut ürünlere dönüştürürüz. Her prototip, fonksiyonellik ve kullanıcı deneyimi açısından kapsamlı testlerden geçirilir. Bu testler başarıyla tamamlandığında, ürün seri üretime alınır. Tüm bu aşamalar, kalite yönetim sistemimiz ISO 9001 ve tamamlayıcıları olan Çevre Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarına uygun olarak işler. Bu standart, sürekli iyileştirme ve müşteri memnuniyetini odak noktasına koyarak, tüm süreçlerimizin en yüksek kalite standartlarını karşıladığını garanti eder. Bu yaklaşım da, doğal olarak ürünlerimizin piyasaya sürülmeden önce en yüksek performans ve güvenilirlik kriterlerini sağlamasına olanak tanır.

Şımart Teknoloji olarak ürettiğiniz ürünleri pazarlarken en güçlü yönleriniz nelerdir?

En büyük özelliğimiz, kullanıcı deneyimini her şeyin merkezine koymamızdır. Akıllı teknolojiyi her eve taşıma misyonumuz, ürünlerimizin sadece teknolojik açıdan değil, kullanım kolaylığı ve estetik anlamda da üstün olmasını gerektiriyor. Satış öncesi ve sonrası üstün başarımız, bu. alandaki yoğun odaklanmamızın bir sonucu olarak ortaya çıktı. Yerel destek hizmetlerimizle müşterilerimize hızlı ve etkili çözümler sunuyor, onların memnuniyetini ve güvenini kazanıyoruz. Tüm bu nedenler, kullanıcıların Şımart Teknoloji’yi tercih etmesi için güçlü sebepler sunuyor tabii ki .

IoT Teknolojisi sizce Türkiye’de nasıl şekillenecek? Bu teknolojinin geleceği ile ilgili ne düşünüyorsunuz?

IoT teknolojisi, Türkiye'de ve dünya genelinde hızla büyüyen bir alan ve bu alanda önemli bir potansiyel görüyorum. Türkiye'nin teknolojideki demografik yapısı, bu teknolojiyi benimseme konusunda büyük bir avantaj sağlıyor. Şımart Teknoloji olarak, IoT teknolojisine öncülük etmek ve bu alanda öncelikle ulusal bir lider olma yolunda ilerlerken global dünyaya açılmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Şımart Teknoloji olarak IoT alanındaki hedefleriniz nelerdir? Şımart, geleceğin teknoloji dünyasında nasıl bir yerde olacak?

Biz, IoT çözümlerimizle sadece kullanıcılarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye'nin akıllı teknolojiler alanında global pazarda rekabet edebilir bir konuma gelmesine katkı sağlıyoruz. Özellikle, enerji yönetimi, güvenlik ve otomasyon alanlarında geliştirdiğimiz yenilikçi ürünlerle, IoT'nin endüstriyel ve evsel kullanımda nasıl bir dönüşüm yaratabileceğini gösteriyoruz. Yüksek teknoloji ve Ar-Ge çalışmalarımız, ulusal kalkınmaya ve ekonominin dijitalleşmesine büyük katkılar sunuyor. Gelecekte, Şımart Teknoloji olarak, IoT ekosistemini daha da genişleterek, sürdürülebilir yaşam alanları oluşturacak projelere liderlik etmeyi hedefliyoruz. Dünya çapında sektör öncüleri arasına girmek ve Türkiye'yi akıllı teknoloji alanında öncü bir ülke olarak konumlandırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Bu çerçevede, inovatif ürünlerimizle kullanıcılarımızın yaşam kalitesini artırmaya devam edeceğiz ve global pazarlarda rekabet edebilirliğimizi artırarak Şımart Teknoloji'yi geleceğin teknoloji dünyasında öncü bir marka haline getireceğiz.

Akıllı teknoloji ve yapay zeka, gelecekte hayatımızı nasıl şekillendirecek? Bizlere ne gibi faydalar sağlayacak?

Akıllı teknoloji ve yapay zeka, gelecekte yaşamımızı radikal şekillerde değiştirecek. Günümüzdeki otomasyonlardan çok daha öteye giderek, her birimizin yaşam tarzını kişiselleştirilmiş ve entegre çözümlerle zenginleştirecek. Evlerimiz ve iş yerlerimiz, sadec ihtiyaçlarımızı tahmin etmekle kalmayacak, aynı zamanda çevresel etkileşimlerimizi optimize ederek daha sürdürülebilir yaşam biçimlerini teşvik edecek. Örneğin, yapay zeka destekli sistemler, evdeki enerji kullanımını optimize etmek için hava kalitesi, dış sıcaklık ve evdeki aktivite düzeylerini sürekli analiz edebilecek. Düşünün ki, eviniz sizin yorgun olduğunuzu fark ettiğinde aydınlatmayı ve sıcaklığı rahatlatıcı bir modda ayarlayabilecek. Ayrıca, yapay zeka, karmaşık veri kümelerini analiz ederek kentsel planlama ve altyapı gelişiminde de devrim yaratacak diye düşünüyorum. Akıllı şehirler, trafik, enerji tüketimi ve hatta kamu güvenliği gibi konularda gerçek zamanlı verileri kullanarak, şehir yaşamını daha verimli ve yaşanabilir hale getirecek. Bunun sonucunda ise, kentlerimizi daha yeşil, daha temiz ve daha sessiz görebileceğiz ve yaşam kalitemiz önemli ölçüde artacak.

Peki yapay zeka ve IoT gibi üst düzey teknolojiler sizce insanları korkutmalı mı?

Mesela robotlar dünyayı ele geçirecek mi? Teknoloji, kullanıldığı şekle bağlı olarak faydalı veya zararlı olabilir. Biz Şımart Teknoloji olarak, yapay zekanın ve IoT'nin insan odaklı, etik ve sorumlu bir şekilde kullanılmasını savunuyoruz. Robotlar konusuna gelirsek, şu an için dünya hakimiyeti gibi büyük hedefleri yok. Yani, robot süpürgelerin isyan edip bizi süpürgelemeye başlaması gibi bir durum söz konusu değil. Elbette, bu teknolojileri geliştirirken güvenlik ve etik standartları en üst düzeyde tutuyoruz. Bu sayede, teknolojimizin sizi bir kahve ile şımartmasını sağlamak mümkünken, kontrolün tamamen bizde kalmasını da garanti altına alıyoruz. Dünya hakimiyeti için akıllı bir düğme olmadığına emin olabilirsiniz, bu konuda rahat olun!