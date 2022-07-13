Bir Walter White efsanesi olan Breaking Bad’e ev sahipliği yapan Albuquerque, bu seferde dizinin en sevilen iki karakterinin heykellerine ev sahipliği yapacak.

Breaking Bad, 2008 yılından 2013 yılına kadar yayınlanan ve 62 bölümüyle izleyenlerin gönlünde taht kurmuş bir dizidir. Akıl oyunları, dram ve kimyayı güzel bir şekilde birbirine entegre eden dizi yayın hayatına son verse bile hayranlarıyla farklı yollardan buluşmaya devam ediyor. 2013 yılında tüm zamanların en yüksek reyting alan dizisi unvanı ile Guinness Dünya Rekorları kitabına giren dizinin başrolünde; Emmy en iyi aktör ödülüne 4 kez layık görülen Bryan Cranston ve Aaron Paul yer aldı.

Amerikalı bir kimya öğretmeni olan Walter White ile onun eski bir öğrencisi olan Jesse Pinkman’ın ibret dolu öyküsünü anlatan Breaking Bad’in yapımcısı diziye yıllarca ev sahipliği yapan Albuquerque şehrine karşılığında bir şeyler vermek için ana karakterlerin heykellerinin yapılacağını açıkladı.

Bronz heykeller kısa süre içinde hayranlarla buluşacak

ABD'nin New Mexico eyaletinde bulunan Albuquerque kentindeki yetkililer, Breaking Bad dizisinin ana karakterlerinin bronz heykellerinin şehirde sergileneceğini açıkladı. Heykeller, 29 Temmuz 2022'de Albuquerque Kongre Merkezi'nde Belediye Başkanı Tim Keller, Gilligan, Peter Gould'un yanı sıra aktörler Bryan Cranston ve Aaron Paul ile diğer özel konukların katılacağı bir törenle açılacak.

Dizinin yapımcısı Gilligan, Sony Pictures Television ile birlikte şehre bağışladığı heykellerin şehre otobüslerce turist getirmesini umduğunu açıkladı. Gilligan, "15 yıl boyunca iki televizyon dizisi ve iki film için Albuquerque şehri bize çok iyi davrandı. Bunun karşılığında bu şehre bir şeyler vermek ve minnetimizi göstermek istiyoruz” dedi.

Serinin yıldızları Cranston ve Paul, "Breaking Bad'deki karakterlerimizin bronz heykellerini Albuquerque şehir merkezindeki Kongre Merkezine kalıcı olarak sergilenmesinden dolayı büyük heyecan duyuyoruz. ABQ'daki herkese dizimiz ve Better Call Saul aracılığıyla harika ev sahipleri olmakla kalmayıp, aynı zamanda hikaye anlatımında da önemli bir karakter oldukları için teşekkür etmek istiyoruz. Ayrıca heykellerin içeride olacağını ve bu nedenle pisliklerini başımıza bırakabilecek güvercinlerden korunacağını için de oldukça mutluyuz” açıklamasını yaptılar.