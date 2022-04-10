Efsane dizi Breaking Bad’in 'yan serisi' olan Better Call Saul, sonunda final sezonuna gelmiş bulunmakta. Dizinin yaratıcısının yaptığı açıklamaya göre Breaking Bad’in yıldızları Bryan Cranston (Walter White) ve Aaron Paul (Jesse Pinkman), Better Call Saul final sezonunda yer alacak.

Breaking Bad, tarihin en efsane dizilerindendir, bunu tartışmaya bile gerek yok. Dizi her ne kadar uzun süre önce finalini yapmış olsa da dizinin severlerinin çok sevdiği Breaking Bad yan dizisi ‘Better Call Saul’ uzun süredir devam ediyor.

Ancak ne yazık ki Breaking Bad’teki Saul Goodman karakterinin etrafında dönen dizi de final sezonuna gelmiş bulunmakta. Dizinin yapımcılarının açıkladığına göre dizinin finali, hem Breaking Bad’in hem de kendisinin kalitesine yakışır şekilde olacak.

Better Call Saul finalinde Bryan Cranston ve Aaron Paul yer alacak

Better Call Saul’un yaratıcısı Peter Gould, yaptığı açıklamada dizinin finalinde ikonik karakterler Walter White ve Jesse Pinkman’ı canlandıran Bryan Cranston ve Aaron Paul’un yer alacağını resmen duyurdu.

Gould, yaptığı açıklamada tam olarak şunları söyledi: “Bazı şeyler spoiler olacağından izleyicilerle paylaşmak istemiyorum ancak diziye ilk başladığımızdan itibaren bize gelen ‘Dizide Jesse ve Walter olacak mı?’ sorusunun yanıtını verebilirim. Artık kaçmaya gerek yok, nasıl olacağını söylemeyeceğim ama dizinin final sezonunda Jesse ve Walter olacak.”

Breaking Bad’ten Hector Salamanca, Don Eladio, Salamanca ikizleri, Hank Schrader ve Steven Gomez gibi birçok karakter Better Call Saul’da daha önce yer almıştı. Artık Walter ve Jesse’yi de görmemizin zamanı gelmişti. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.