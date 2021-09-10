Bu yıl Süper Lig’e yükselen ve ligde güzel bir başlangıca imza atan Altay Spor Kulübü, kendi taraftar token’ının çıkaracağını duyurdu. Yerli kripto para borsası ICRYPEX iş birliğiyle çıkarılacak token, taraftarlara özel ayrıcalıklar sunacak.

Bugün pek çok futbol kulübü, kripto para sektörüne taraftar (fan) token’larıyla giriş yapmış durumda. Ülkemizde Fenerbahçe ve Galatasaray, yurt dışındaysa Paris Saint Germain ve Barcelona, bu sektöre giriş yapan kulüpler arasında yer alıyor. Ülkemizde kripto para piyasasına atılan son takımsa bu sezon Süper Lig’e yükselmeyi başaran Altay Spor Kulübü oldu.

Altay Spor Kulübü, Türkiye merkezli kripto para borsası ICRYPEX iş birliğiyle ALTAY TOKEN isimli taraftar token’ını piyasaya sürecek. 13 Eylül’de ön satışa sunulacak olan token, 17 Eylül’de alım satım işlemlerine açılacak. Ön satış sürecinde avantajlı fiyatlarla alınabilecek olan token’larsa 90 gün kilitli olacak. ALTAY TOKEN’in kullanım alanları, tıpkı diğer taraftar token’ları gibi taraftarlarına bazı avantajlar sunacak.

1 Milyon adet üretilecek ALTAY TOKEN'i taraftarlara ne kazandıracak?

Altay Spor Kulübü taraftarları, ALTAY TOKEN sayesinde teknik ekip ve sporcularla taraftarın tanışabileceği etkinliklere katılabilecek, tesislere düzenlenen gezilerde, forma çekilişi gibi özel kampanyalarda ve kulübün var olduğu diğer tüm alanlarda yer sahibi olabilecek. Kulübün kazandığı her maçla birlikte belli bir miktarda ALTAY TOKEN kalıcı olarak dolaşımdan çekilecek. Kulübün şampiyon olması durumundaysa 1 milyon adet ALTAY TOKEN yakılacak.

Taraftar token’ları büyük bir yükselişte:

Günümüzde kripto para piyasasında listelenen 28 adet taraftar token’ı bulunuyor. Bu token’ların toplam piyasa hacmiyse 491 milyon doları aşmış durumda. Her bir taraftar token’ı, token’a sahip olan taraftarlarına takım bünyesinde özel avantajlar sunuyor.