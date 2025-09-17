Tümü Webekno
PayPal'da Artık Kripto Para Transferi Yapılabilecek

PayPal'den çok önemli bir açıklama geldi. Şirket artık BTC, ETH ve PAYUSD gibi kripto para birimlerini destekleyeceğini duyurdu. Ayrıca saniyeler içerisinde oluşturulacak bir bağlantı ile para transferi yapılabilecek. İşte detaylar...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Dünyanın en popüler çevrim içi ödeme platformlarından PayPal, dikkat çeken bir açıklama yaptı. Şirketin yaptığı açıklamada artık Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve PayPal USD'nin (PAYUSD) destekleneceği ifade edildi. Yani PayPal kullanıcıları, artırk birbirlerine kripto para transferi gerçekleştirebilecekler.

PayPal'in kripto para hamlesi, sadece devlerden ibaret olmayacak. Platform, ilerleyen dönemlerde daha fazla altcoin ile stabil coin'i desteklemeye başlayacağını açıkladı. Ancak burada nasıl bir süreç yaşanacağı belli değil. Şirket, zamanlamaya ilişkin bir şey söylemedi.

Transferler, bir bağlantı ile anında yapılabilecek:

Başlıksız-1

PayPal'in duyurduğu tek yenilik, kripto para desteği değil. Şirket, "PayPal Bağlantıları" isimli bir özelliği daha duyurdu. Bu yeni özellik, kullanıcıların oluşturacakları bir bağlantı üzerinden para transferi gerçekleştirmelerini sağlayacak. Böylelikle hesap bilgileri ile uğraşmaya gerek kalmayacak. PayPal, transferleri basitleştirmenin kullanıcı sayısında önemli bir artışa yol açacağını ifade ediyor.

**PayPal Bağlantıları özelliği böyle görünüyor: **

788

Paypal'in açıklamasına göre önce ABD'deki kullanıcılar, kripto para transferi ve PayPal Bağlantıları özelliklerini kullanacaklar. Birkaç hafta içerisinde de Birleşik Krallık ve İtalya'daki kullanıcılara sunulacak özellikler, sonraki süreçte küresel çapta erişime açılacak. Tabii Türkiye'de PayPal olmadığı için bu durum bizi etkilemeyecek.

Kripto Para

