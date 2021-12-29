Merkez Bankası'nın altın mevduat hesapları ile ilgili yeni tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğde yer alan bilgilere göre vatandaşlar, altın hesaplarını Türk lirasına çevirip, "kur korumalı TL mevduat hesabı" haline getirebilecekler. Buradaki önemli husus, faiz getirisinin gram altın üzerinden hesaplanacak oluşu.

Yeni Ekonomik Model kapsamında hayatımıza giren "kur korumalı TL mevduat hesabı" sisteminin kapsamı genişletildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan yeni bir tebliğ, altın hesaplarının da Türk lirasına çevrilerek korumalı hale getirilebileceğini gözler önüne seriyor.

Merkez Bankası'nın yeni tebliği, kur korumalı TL mevduat hesaplarının altına uyarlanmış hali. Nakit parası olan vatandaşı dolardaki yükselişten korumaya odaklanan sistem, altın hesabı olan vatandaşları da doğrudan altından koruyor. Buna göre vatandaşlar, yastık altında beklettikleri altınları Türk lirasına çevirerek, paralarını koruma imkanına sahip olacaklar.

Altın, Türk lirasına çevirildikten sonra nasıl korunacak

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan bilgilere göre sahip olduğu altını TL'ye çeviren vatandaş, gram altın fiyatına göre ek getiri sağlayacak. 3 ay, 6 ay ya da 12 ay şeklinde belirlenecek vade süreleri sonunda yapılacak incelemelerle tespit edilecek olası fark, bir kez daha Merkez Bankası tarafından ödenecek.

İşte Resmi Gazete'de yer alan tebliğ şu şekilde:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yurt içi yerleşik gerçek kişilerin altın cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarının Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (I) numaralı bendinin (e) ve (g) alt bentlerine, 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine ve 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 144 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Altın hesapları: Mevduat ve katılım bankalarınca açılan altın depo hesapları ile altın cinsinden katılım fonu hesaplarını,

b) Banka: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan mevduat ve katılım bankalarını,

c) Dönüşüm fiyatı: Altın hesaplarında bulunan altının Türk lirasına çevrildiği gün saat 11:00’de Merkez Bankası tarafından ilan edilen gram altının Türk lirası karşılığı alış fiyatını,

ç) Merkez Bankası: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını,

d) Vade sonu fiyatı: Türk lirası mevduat veya katılma hesabının vadesinde saat 11:00’de Merkez Bankası tarafından ilan edilen gram altının Türk lirası karşılığı alış fiyatını,

e) Yurt içi yerleşik gerçek kişi: Yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk vatandaşları dahil Türkiye'de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek kişileri, ifade eder.

Altın hesaplarının vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına dönüşümü

MADDE 4 – (1) 28/12/2021 tarihinde mevcut olan altın hesapları ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesapları, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilir.

(2) Bankanın bu işlem sonucunda elde ettiği altın, dönüşüm fiyatı üzerinden Merkez Bankası tarafından satın alınır ve karşılığı Türk lirası ilgili bankaya aktarılır.

(3) Banka tarafından 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesabı açılır.

(4) Bankanın mevduat hesabına uygulayacağı faiz oranı Merkez Bankasınca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamaz. Katılma hesabına sağlanacak getirinin Merkez Bankasının katılım bankaları ile açık piyasa işlemleri kapsamında yaptığı bir hafta vadeli geri satım vaadi ile alım işlemlerinde oluşan maliyetten düşük olması halinde aradaki farkı katılım bankacılığı esasları çerçevesinde katılım bankası karşılayabilir, karşılanmayan kısım için Merkez Bankasınca ödeme yapılmaz.

Vade sonunda fiyat farkının ödenmesi

MADDE 5 – (1) Vade sonunda Türk lirası mevduat hesabı sahibine anapara ile faiz, katılma hesabı sahibine ise vade sonundaki katılma hesabı bakiyesi banka tarafından ödenir.

(2) Vade sonu fiyatının dönüşüm fiyatından yüksek olması ve fiyat farkı üzerinden hesaplanan tutarın banka tarafından ödenecek faiz veya kâr payından yüksek olması durumunda, fiyat farkı üzerinden hesaplanan tutardan faiz veya kâr payı düşülerek hesaplanan tutar Merkez Bankasınca mevduat veya katılma hesabı sahibine ödenmek üzere ilgili bankaya aktarılır.

(3) Türk lirası mevduat veya katılma hesabından vadeden önce çekim yapılması halinde Merkez Bankasınca fiyat farkına ilişkin ödeme yapılmaz.

(4) Bu uygulama kapsamında açılan Türk lirası mevduat veya katılma hesapları bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen destekten bir defaya mahsus olarak faydalanabilir.