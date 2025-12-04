Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Her Yerde SUV Görmekten Bıkanlara: Hem Güçlü Hem Konforlu Sedan Nissan N6 Tanıtıldı

Nissan, N6 olarak isimlendirdiği yeni sedan modelini tanıttı. Hem tasarımı hem teknik özellikleri hem de fiyatıyla dikkat çeken otomobil, tüketicilerden tam not alacak gibi görünüyor. İşte Nissan N6'nın özellikleri ve fiyatı...

Her Yerde SUV Görmekten Bıkanlara: Hem Güçlü Hem Konforlu Sedan Nissan N6 Tanıtıldı
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Son dönemlerde daha çok yaşadığı maddi zorluklarla gündem olan Japon otomobil devi Nissan'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, düzenlediği bir etkinlikte "N6" olarak isimlendirdiği yeni sedan otomobilini tanıttı. Lüks tasarımı ve fişli hibrit yapısıyla dikkat çeken Nissan N6, satışa sunulduğu bölgelerde büyük ilgi görecek gibi duruyor.

Nissan N6, oldukça yenilikçi bir tasarıma ev sahipliği yapıyor. Bu bağlamda; otomobilin ön kısmında Tesla Model Y'yi andıran bir ışık barı görüyoruz. Bu bar, tampona dikey olarak yerleştirilmiş LED farlarla destekleniyor. Arka kısımda ince aydınlatmalar, bir ışık barı ve aydınlatmalı Nissan ibaresine ev sahipliği yapan otomobil, gövdeye gömülü kapı kolları ve aerodinamiği iyileştiren çizgileriyle hiç fena görünmüyor.

Karşınızda Nissan N6!

Başlıksız-1

Nissan N6'nın iç mekânı da oldukça şık ve işlevsel. Orta konsolda 15.6 inç büyüklüğünde 2.5K çözünürlük sunan bir bilgi-eğlence ekranına ev sahipliği yapan otomobil, tam dijital gösterge ekranı, ambiyans aydınlatma ve ultra rahat koltuklarıyla tüketicilerin içinden inmek istemeyecekleri bir deneyim vadediyor.

Başlıksız-1

Gelelim kaput altına. Nissan'ın açıklamasına göre bu sedan otomobilde 1.5 litrelik motor, hibrit ünite ile destekleniyor. Sadece elektrik modunda 180 kilometreye kadar menzil sunabilen otomobil, 100 kilometrede 2 litrenin altında yakıt tüketimi verisi sağlıyor. Ayrıca Nissan N6'nın 21.1 kWh kapasiteli LFP bataryası, sadece 20 dakika gibi bir sürede tam şarj olabiliyor.

Başlıksız-1

Nissan N6, sahip olduğu sürüş yardımcıları ile de dikkat çekecek gibi görünüyor. Qualcomm'un otomobiller için tasarladığı Snapdragon 8775 işlemcisinden güç alan otomobilde otoyol, şehir içi sürüş ve park etme durumları için yardımcı asistanlar yer alıyor.

Başlıksız-1

Yapılan açıklamaya göre Nissan N6 sahibi olmak isteyen bir tüketicinin 14 bin dolardan başlayan ödemeyi kabul etmesi gerekecek. Otomobilin en pahalı versiyonu ise 18 bin 500 dolar civarlarında fiyatlanıyor. Buradaki can sıkıcı detay ise şu: Nissan N6, Çin pazarına özel olarak üretildi. Yani küresel pazarlara ulaşmayacak.

Aralık 2025 Nissan Fiyat Listesi: X-Trail'de Hala 1 Milyon TL'ye Yakın İndirim Var! Aralık 2025 Nissan Fiyat Listesi: X-Trail'de Hala 1 Milyon TL'ye Yakın İndirim Var!
Araba Nissan

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

BİM, Bu Hafta Ucuza Tuşlu Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı ve Özellikleri

BİM, Bu Hafta Ucuza Tuşlu Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Aralık 2025 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: SuperB'de 600 Bin TL İndirim Var!

Aralık 2025 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: SuperB'de 600 Bin TL İndirim Var!

Aralık 2025 Toyota Fiyat Listesi: Dünyanın En Çok Satılan Otomobillerinden Biri Artık Türkiye'de Satılmıyor

Aralık 2025 Toyota Fiyat Listesi: Dünyanın En Çok Satılan Otomobillerinden Biri Artık Türkiye'de Satılmıyor

"Aradığını Görmemişim" Yalanı Tarih Oluyor: Android Telefonlara "Arama Nedeni" Özelliği Geliyor

"Aradığını Görmemişim" Yalanı Tarih Oluyor: Android Telefonlara "Arama Nedeni" Özelliği Geliyor

BYD'nin Yeni Elektrikli Arabası ATTO2, Efsane Fiyatıyla Türkiye'de: İşte Özellikleri!

BYD'nin Yeni Elektrikli Arabası ATTO2, Efsane Fiyatıyla Türkiye'de: İşte Özellikleri!

Telefon gibi USB-C takıp şarj edebileceğiniz pil tanıtıldı

Telefon gibi USB-C takıp şarj edebileceğiniz pil tanıtıldı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim