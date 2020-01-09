CES etkinlikleri, genellikle dünyanın en büyük teknoloji üreticilerine ait yeni teknolojileri içeriyor. Ancak zaman zaman bazı teknoloji üreticileri, yeni teknolojiler yerine ürettikleri ilginç ürünleri tüketicilerle buluşturmayı tercih ediyorlar.
Hatta bu konuyla ilgili bir de liste hazırlamış ve sizlerle, CES 2020 etkinliklerinde yer alan en garip 13 cihazdan bahsetmiştik. Şimdi yine, CES 2020 etkinliklerinde kendisine yer bulan ilginç bir ürünle karşınızdayız.
Karşınızda 10 bin dolar değerinde altın kaplama oyuncu klavyesi
Bugüne dek teknolojik ürünlerde altın kaplama işlemini genellikle amiral gemisi akıllı telefonlarda görmüştük. Ancak bu kez bir oyuncu klavyesi, 24 ayar altınla kaplandı ve ortaya, yukarıda gördüğünüz gibi ürün çıktı. Aslına bakacak olursak bu klavyenin normal hali, bir süredir piyasada bulunan "XPG Summoner"dan başka bir şey değil. Ancak şirket, klavyesini daha etkileyici bir hale getirmek için 24 ayar altınla kapladı.
24 ayar altınla kaplanan klavye, teknik olarak herhangi bir farklılık içermiyor. Yani oyunseverler, XPG Summoner'ın normal versiyonununda nasıl bir deneyim yaşıyorlarsa, altın kaplama versiyonunda da aynı deneyimi yaşıyorlar. Yani bu altın kaplama klavyenin normalinden tek farkı, sahip olduğu tasarım. Ayrıca bu ürün, daha şimdiden bir Suudi prense satıldı.