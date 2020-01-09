10 bin dolar değerindeki XPG Summoner adlı oyuncu klavyesi, tamamen 24 ayar altınla kaplanmış durumda. Üstelik bu klavye, bir kişi tarafından satın alındı bile. Bir oyuncu klavyesinde altın kaplamanın tam olarak nasıl bir amaca hizmet edeceği ise tam olarak bilinmiyor.

CES etkinlikleri, genellikle dünyanın en büyük teknoloji üreticilerine ait yeni teknolojileri içeriyor. Ancak zaman zaman bazı teknoloji üreticileri, yeni teknolojiler yerine ürettikleri ilginç ürünleri tüketicilerle buluşturmayı tercih ediyorlar.

Hatta bu konuyla ilgili bir de liste hazırlamış ve sizlerle, CES 2020 etkinliklerinde yer alan en garip 13 cihazdan bahsetmiştik. Şimdi yine, CES 2020 etkinliklerinde kendisine yer bulan ilginç bir ürünle karşınızdayız.

Karşınızda 10 bin dolar değerinde altın kaplama oyuncu klavyesi

Bugüne dek teknolojik ürünlerde altın kaplama işlemini genellikle amiral gemisi akıllı telefonlarda görmüştük. Ancak bu kez bir oyuncu klavyesi, 24 ayar altınla kaplandı ve ortaya, yukarıda gördüğünüz gibi ürün çıktı. Aslına bakacak olursak bu klavyenin normal hali, bir süredir piyasada bulunan "XPG Summoner"dan başka bir şey değil. Ancak şirket, klavyesini daha etkileyici bir hale getirmek için 24 ayar altınla kapladı.

24 ayar altınla kaplanan klavye, teknik olarak herhangi bir farklılık içermiyor. Yani oyunseverler, XPG Summoner'ın normal versiyonununda nasıl bir deneyim yaşıyorlarsa, altın kaplama versiyonunda da aynı deneyimi yaşıyorlar. Yani bu altın kaplama klavyenin normalinden tek farkı, sahip olduğu tasarım. Ayrıca bu ürün, daha şimdiden bir Suudi prense satıldı.

İşte 24 ayar altınla kaplanan klavyeye ait video