Rusya merkezli startup şirketi Promobot, Hollywood yıldızı Arnold Schwarzenegger’i temel alan Android Robo-C adlı yeni insansı robotunu CES 2020’de duyurdu. Kendisine yöneltilen sorulara cevaplar veren robot, yüzlerce mimik yapabiliyor.

Las Vegas’ta devam eden dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2020’de çoğu insanın tanıyacağı bir Hollywoood yıldızı, kalabalığın sorularını cevaplıyor. Bu kişi, Alman asıllı Amerikalı oyuncu Arnold Schwarzenegger’den başkası değil. Kişi dediğime bakmayın, aslında kendisi CES’e robot olarak katılıyor. Evet, tıpkı Terminatör filminde olduğu gibi.

Rus startup şirketi Promobot, ünlü aktöre birebir benzeyen yeni insansı robotu Android Robo-C’yi fuar ziyaretçilerinin beğenisine sundu. ‘Dünyanın en büyük ülkesi nedir?' veya 'insanlar hakkında ne hissediyorsun? gibi pek çok soruya son derece mantıklı yanıtlar veren insansı robot, yüz kaslarını hareket ettirerek, yüzlerce farklı insan ifadesini taklit edebiliyor.

Akıllı evlere ve ofislere bağlanabilecek bir tür antropomorfik ofis asistanı olarak konumlandırılan Robo-C, iş ortamına uyarlanan dünyanın ilk insansı robotu olma özelliğini taşıyor. Rus şirket, Robo-C'nin misafirlerin check-in veya ödeme yapmasını kolaylaştırmak için otel, havalimanı ve müze gibi pek çok yerde aktif bir şekilde kullanılabileceğini söylüyor.

Promobot'un kurucu ortağı Oleg Kivokurtsev'e göre insansı robot, Schwarzenegger'in yüzü ile sınırlı bir görünüme sahip değil. Kivokurtsev, Robo-C'nin kullanıcının tercihine göre farklı bir cilt ile yeniden tasarlanabileceğini belirtiyor. MailOnline'a konuşan Kivokurtsev, “Kendi görünüşünüze sahip birini istiyorsanız, bunu yapabiliriz” diyor.

Promobot, gelecek yıl en az 100 adet Robo-C satmayı planlıyor; ancak temel modelin 25.000 dolar olduğunu düşündüğümüzde, bu hedefe ulaşmanın şirket için pek de kolay olmayacağı aşikar.

İnsansı robot Robo-C'nin videosu