Amazon'un Black Friday Kampanyası "Gülümseten Kasım"da Son Gün: Bugünü Kaçırmayın!

Amazon, Gülümseten Kasım kampanyasında son güne girdi. Platform, black friday indirimleri kapsamında hem ürün gamını hem de indirim oranlarını genişletti. Ayrıca "flaş fırsatlar", bugüne özel 10 dakikada bir yenilenecek!

Dünyanın en popüler e-ticaret platformlarından Amazon, Gülümseten Kasım kampanyasını sürdürüyor. Yaklaşık bir aydır devam eden kampanyalar kapsamında binlerce ürün, çok büyük oranlarda indirimlerle satıldı. Bugünse Amazon için oldukça önemli bir gün.

Amazon'un Gülümseten Kasım isimli black friday indirimleri, bugün sona eriyor. Hâl böyle olunca şirket, indirim kapsamına alınan ürün kategorisini ve indirim oranlarını ciddi anlamda iyileştirdi. Ayrıca çok iyi fırsatların sunulduğu "flaş fırsatlar", bugüne özel 10 dakikada bir yenileniyor.

Saat 16.00 ile 20.00'ye dikkat!

Amazon, tüm indirimlere ve flaş fırsatlara ek olarak saat 16.00 ve 20.00'de çok büyük fırsatlar sunacak. Eğer şu sıralar satın almayı planladığınız bir ürün varsa alarmı şimdiden kursanız çok iyi olur. Zira sınırlı sayıda sunulacak ürünlerin dakikalar içerisinde tükenme ihtimali çok olası.

Hangi kategorilerde kampanya var?

Amazon'un Gülümseten Kasım kampanya sayfasına girdiğimizde istisnasız her kategoride indirim olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda; elektronikten oyuncağa kadar onlarca kategoride sayısız ürün, son dönemlerin en iyi fiyatına satın alınabiliyor. Üstelik seçili ürünlerde vade farksız 10 aya kadar taksit fırsatı olduğunu da belirtelim.

Amazon Gülümseten Kasım ne zaman bitiyor?

Amazon Gülümseten Kasım kampanyası bu gece saat 00.00 itibarıyla sona erecek. Yani artık çok kısa bir süre kalmış durumda.

Amazon Gülümseten Kasım kampanyasının en büyük gününü kaçırmamak istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

#işbirliği