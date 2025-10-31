Amazon Gülümseten Kasım Fırsatları’nda Sizin İçin Seçtiğimiz En İyi İndirimler

Amazon’un Gülümseten Kasım kampanyası tüm hızıyla devam ediyor. İndirimler bir yana, bazı ürünler var ki resmen herkesin radarına girmiş durumda. Biz de bu dönemde öne çıkan, kullanıcıların en çok tercih ettiği ürünleri sizler için bir araya getirdik.

Teknolojiden ev ve yaşama, oyuncu ekipmanlarından kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir yelpazede, sepetlere en çok eklenen ve “iyi ki almışım” dedirten ürünlerle dolu bir liste sizleri bekliyor. Hazırsanız Amazon’un bu indirimlerde en çok konuşulan ürünlerine birlikte göz atalım!

Unutmadan, eğer hâlâ Amazon Prime üyesi değilseniz, buraya tıklayarak üyeliğinizi başlatabilirsiniz. Ayrıca kampanya kapsamındaki ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. İyi alışverişler dileriz!

HP Victus 15-fb3706nt Gaming Laptop

15, 6 inç ekrana, güçlü bir işlemci ve grafik kartına sahip olan bilgisayar, %23 indirimle 33.990,00 TL’ye düşmüş durumda. Bilgisayar, Gülümseten Kasım fırsatlarında en çok satan ürünler arasında.

Samsung Galaxy S25 Telefon

Yapay zekâ desteği, geliştirilmiş kameraları ve uzun pil ömrüyle dikkat çeken bu telefon, 42.899,00 TL fiyatıyla listemizde yerini aldı.

MSI 23.8 MAG 244F Gaming Monitör

Oyunseverlerin vazgeçilmezi olan ve şimdi 5.299,00 TL’ye satılan MSI monitör, 200 hz yenileme hızıyla sizlere daha iyi bir oyun deneyimi sunuyor.

Hawk Gaming Chair Future Black Kumaş Oyuncu Koltuğu

Saatlerinizi bilgisayar başında geçiriyorsanız tam size göre bir ürünle devam ediyoruz. Kumaş yapısı sayesinde terlemeyi önleyen ve konforlu hissetmenizi sağlayan bu koltuk, %23 indirimle 9.999,00 TL’ye düşmüş durumda.

Apple M3 çipli 13 inç iPad Air

Apple kalitesinden vazgeçemeyenlerin tercihi olan bu tablet, M3 çipe sahip. Çizim yapabileceğiniz, not tutabileceğiniz ya da oyun oynayabileceğiniz bu tablet, %17 indirimi ve 50.924,03 TL fiyatıyla karşımıza çıkıyor.

Logitech G G213 RGB Kablolu Oyuncu Klavyesi

LIGHTSYNC teknolojisi sayesinde 16,8 milyon renk seçeneği sunan Logitech klavye, sıvı dökülmelerine karşı da oldukça dayanıklı. %11 indirime sahip olan bu klavyeyi 1.474,00 TL’ye satın alabilirsiniz.

Next YE-58GFSG8-QLED UHD 4K Google TV

%29 indirimle 15.999,00 TL’ye düşmüş olan bu televizyon, tam bir fiyat performans ürünü diyebiliriz. 58" ekran boyutuna sahip bu televizyona daha uygun fiyatlı bir cihaz arıyorsanız göz atabilirsiniz.

Philips Hue Gradient Signe Akıllı Led Zemin Işığı

Bluetooth ve Hue Bridge ile uyumlu olan bu ışıklar, ses ile kontrol edilebilir. Bulunduğunuz odanın atmosferini değiştiren bu ürün, %21 indirim fırsatıyla şimdi 10.299,00 TL.

Stanley GO Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos

Çift duvar yalıtımı ile içeceklerinizi istediğiniz soğukluk ya da sıcaklıkta tutan bu termos, 0,47 litre kapasiteye ve paslanmaz çelik yapıya sahip. Termos, 990,00 TL fiyatıyla fırsatlar arasında yerini aldı.

Razer BlackShark V2 HyperSpeed Kulaklık

2,4 GHz kablosuz bağlantısı sayesinde gecikmesiz oyun oynamanın keyfini çıkarabileceğiniz Razer kulaklık, 70 saat pil ömrüyle ön plana çıkıyor. Kulaklık şimdi 4.360,95 TL’ye satışta.

Philips 5000 Serisi Tıraş Makinesi

Hem ıslak hem de kuru kullanıma uygun olan bu tıraş makinesi, cilt yapınızı algılayarak tıraş esnasında maksimum koruma sağlıyor. Ayrıca sadece 5 dakikalık şarjla tek seferlik tıraş yapabilme imkânı sunan bu cihaz, 2.909,24 TL’ye düşmüş durumda.

Oral-B AquaCare Series 4 Ağız Duşu

Dişlerde ve diş etlerinde hassasiyet sorunları olan insanlara yönelik tasarlanmış olan bu ürün, iki seviyede su şiddetine sahip. Oral-B ağız duşu, 2.889,00 TL fiyatıyla en çok tercih edilen ürünlerden sonuncusu oldu.

