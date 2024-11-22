Amazon Gülümseten Kasım Fırsatları tam gaz devam ediyor. Kasım ayı boyunca birbirinden farklı kategoride çeşitli indirimlerle ihtiyacınız olan ürünleri sepetinize ekleyebilirsiniz.

Amazon, kasım ayı boyunca Gülümseten Kasım Fırsatları kampanyasında sepetinize eklemek isteyeceğiniz ürünleri sizlerle buluşturuyor. Kişisel elektronikten akıllı telefonlara, akıllı TV'lerden oyuncu kulaklıklarına kadar pek çok kategoride kaçırılmayacak indirimlerle sepetinizi güncelleyebilirsiniz.

1 Kasım 12.00’de başlayan ve 30 Kasım'da sona erecek olan indirim sezonu boyunca her kategoriden pek çok üründe kaçırılmaması gereken fırsatlar var. Ayrıca Gülümseten Kasım kampanyasında tek seferde yapacağınız en az 1.000 TL'lik her alışverişinizde Citroen AMI kazanma şansı yakalayabilirsiniz. Aynı zamanda Amazon satıcılı ürünlerde Gülümseten Kasım kampanyası boyunca aldığınız ürün daha ucuza satılırsa, fiyat farkı hediye çeki olarak hesaplarınıza yansıyacak.

Amazon'un Gülümseten Kasım Fırsatları kampanyası Amazon Prime müşterilerine özel. Eğer henüz Amazon Prime üyesi değilseniz, buraya tıklayarak üyeliğinizi başlatabilirsiniz.

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın tamamına göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

"Bu içerik 22.11.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir."

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamında %25 ve üzeri indirimle alabileceğiniz ürünler:

Fiyat performans bir televizyon arıyorsanız tercih edebileceğiniz Next 106 Ekran Full HD Google Android TV, 8.999 TL yerine %25 indirimle 6.749 TL'ye düşmüş.

Ürünü indirimli fiyatıyla sepetinize eklemek için buraya tıklamanız yeterli.

Kullanıcı yorumu:

0,41 litre kapasitesi, çift duvarlı vakum yalıtımı sayesinde yemekleri istenilen sıcaklıkta tutmayı sağlayan Stanley The Wild Imagination Vakumlu Yemek Termosu, %31 indirim ile 1.009 TL'ye düşmüş.

Ürünü Amazon sepetinize eklemek için buraya tıklamanız yeterli.

Kontrol noktalarında bilgisayarın çanta dışına çıkarılmasına gerek bırakmayan ergonomik tam açılır tasarımının yanı sıra dahili USB port bulunan Samsonite 14.1" Securipak Notebook Sırt Çantası, %34 indirim ile 1.639 TL'ye düşmüş.

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Destek ayaklı isofix ve 360° dönüş sistemi bulunan Chicco Seat3Fit I-Size Oto Koltuğu, 12.844 TL yerine %30 indirimle 8.999 TL düşmüş.

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