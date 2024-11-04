Amazon'da devam eden Gülümseten Kasım indirimleri kapsamında, Apple ürünlerinde büyük indirimler var.

Macbook, AirTag, iPad gibi Apple ürünlerinde avantajlı fiyatların ve indirimlerin yer aldığı Gülümseten Kasım indirimleri; ihtiyacınız olan Apple ürünlerini satın almak için iyi bir fırsat.

30 Kasım'a kadar devam edecek olan bu indirim kampanyasında, tek seferde yapacağınız en az 1.000 TL'lik her alışverişinizde Citroen AMI kazanma şansı yakalayabilirsiniz. Bunun yanı sıra Amazon satıcılı ürünlerde Gülümseten Kasım kampanyası boyunca aldığınız herhangi bir ürün daha ucuza satılırsa, fiyat farkı hediye çeki olarak hesaplarınıza yansıyacak.

Gülümseten Kasım indirimlerinde yer alan indirimli Apple ürünlerinin tamamına göz atmak istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz. Ayrıca henüz Prime üyesi değilseniz buradan üye olmayı da unutmayın.

"Bu içerik 04.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir."

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Daha uzun pil ömrü, güçlü performansı ve gelişmiş kamerası ile teknoloji tutkunlarının beğenisini toplayan Apple iPhone 16; 6.1 inç Super Retina XDR ekrana sahip. Gülümseten Kasım indirimleri kapsamında %6 oranında indirimi bulanan bu ürün, 65.899 TL fiyata satılıyor.

Ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Apple M3 çipi sayesinde 8 çekirdekli CPU ve 10 çekirdekli GPU ile etkileyici bir performans sunan MacBook Air Laptop; 1080p FaceTime HD kamera, üç adet mikrofon ve Uzamsal Ses teknolojisi ile karşımıza çıkıyor. Ayrıca 18 saat şarj etmeden kullanım imkanı sunuyor. 52.989 TL olan eski fiyatı üzerinden %5 indirimi bulunan bu ürün, şu an 50.299 TL fiyata satılıyor.

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48 MP arka kamerası ve 12 MB ön kamerası ile her ayrıntıyı çekekebilirsiniz. Su ve toza karşı dayanıklığı bulunan bu üründe güneşte bile aydınlık görünebilen ekran mevcut. Sahip olduğu %8 indirim ile 62.499 TL fiyatla şu an satışta.

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Sahip olduğu 10.9 inç Liquid Retina ekran sayesinde 2360 x 1640 piksel çözünürlük ile canlı ve net görüntüler sunun bu ürün, Apple A14 Bionic çip ile karşımıza çıkıyor. bu çip çoklu görevler ve yoğun grafikli uygulamalar arasında sorunsuz bir geçiş imkanı tanıyor. Gülümseten Kasım fırsatlarına özel 28.999 TL olan fiyat üzerinden %13 indirim ile satılıyor. Satış fiyatı 25.249 TL.

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Düşme Algılama, Trafik Kazası Algılama ve Acil SOS gibi özellikleriyle ihtiyacınız olduğunda size yardımcı olacak olan Apple Watch SE; 50 metreye kadar suya dayanıklılık derecesi ile listemizde yer alıyor. %10 indirim fırsatı bulunan bu ürün 18.499 TL fiyatla satışta bulunuyor.

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Birbirinden farklı spor ve sağlık uygulamaları ile en çok tercih edilen ürünler arasında yer alan Apple Watch Series 9, yeniliklerle dolu güvenlik özelliklerine de sahip. IP6X toza dayanıklılığı ve 50 metre derinliğe kadar da suya dayanıklılığı bulunan bu üründe %14 indirim fırsatı bulunuyor. Bu sayede fiyatı 32.899 TL'den 28.399 TL'ye düşüyor.

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Kaybolan eşyalarınızı bulmanıza yardımcı olan pratik bir izleyici cihaz olarak karşımıza çıkan Apple AirTag, Ultra Geniş Bant teknolojisine sahip Tam Konum Bulma özelliği sayesinde sizi doğrudan aradığınız ürüne götürür. Kasım indirimlerine özel fiyatı 969 TL.

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