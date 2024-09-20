Amazon'da fiyatı 200 TL'nin altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanlardan beş tanesini sizler için seçtik.

Fiyatı ve işlevselliği düşünüldüğünde herkesin ihtiyaç duyabileceği ürünler arasında 200 TL'nin altında olanları sizler için araştırdık. Bulduğumuz bu 5 ürün hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız içeriğimize göz gezdirebilirsiniz.

''Bu içerik 20.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Hareket sensörü sayesinde hareket gördüğü zaman yanan bu ürün; 3 metreye kadar algılama mesafesinin yanında, 120° algılama açısına da sahip. Ayrıca ışık yandıktan bir süre sonra otomatik olarak sönüyor. Şu anda inidimli fiyatı ile 134 TL'ye satılıyor.

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Viko Multi-Let Priz, çocuk koruması ve anahtarlı özelliği ile güvenli bir kullanım sunuyor. Hem işlevsellik hem de güvenlik arayanlar için ideal bir tercih olabilecek olan bu ürün, sahip olduğu %34 oranında indirimi ile 110 TL fiyatla satılıyor.

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Saat, gözlük ve elektronik cihazları kendi başınıza tamir edebilmenize yardımcı olacak olan Busstier Tornavida Seti; her parçasını düzenli bir şekilde saklayabileceğiniz özel bir taşıma kutusu ile geliyor. Fiyatı şu an 179 TL.

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Aşınmaya dayanıklı ve su geçirmez kumaştan üretilen Mack Cityfit MCC-704 Laptop Çantası, hem iş çantası hem de evrak çantası olarak kullanılabilir. 15.6 inç boyutundaki laptoplar ile uyumlu olan bu ürün, %38 indirimiyle 129 TL'ye satılıyor.

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Herhangi bir metal yüzeye takabileceğiniz, masaüstüne koyabileceğiniz ya da istediğiniz bir yere asabileceğiniz bu ürün; 4 farklı aydınlatma modu ile karşımıza çıkıyor. Ayrıca 80 TL fiyat ile satılan şarj edilebilir el fenerini, anahtarlık ve şişe açacağı olarak da kullanabilirsiniz.

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