Online alışverişin yeni favorisi Temu, uygun fiyatlı ürünleri ve geniş ürün yelpazesiyle alışveriş tutkunlarının favori adreslerinden biri haline geldi. Biz de sizler için son zamanlarda kapış kapış alınan ürünleri listeledik.

Gümrüksüz 30 euro sınırına rağmen hala uygun fiyatlı alışverişler yapabileceğiniz Temu’da masaj aletinden etiket yazıcıya birçok kategoride birbirinden farklı ürünler bulunuyor.

Peki Temu alışverişinde en çok dikkat çeken ve talep gören ürünler neler? Gelin, Temu'nun en popüler ürünlerine bir bakalım!

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Listemizin ilk sırasında 6 hız ayarına sahip masaj tabancası var. 4 farklı başlığı ile sırt ve boyun ağrıları için uygun olan bu ürün, Temu’da 294,02 TL.

Ürünü Temu’dan satın almak ve incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Akıllı saat, kulaklık ve telefonunuzu aynı anda şarj edebileceğiniz şarj istasyonu, hızlı şarj yapabilme özelliği ile dikkat çekiyor. Temassız şarj kısmına sahip bu çoklu şarj standını %69 indirim fırsatıyla 907,11 TL yerine 278,16 TL’ye satın alabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu:

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Bulunduğunuz yerin havasını anında değiştirebileceğiniz gün batımı lambası, 180 derece ileri geri döndürülebilir. Ayrıca son zamanlarda en çok tercih edilenlerden biri olan bu ürün, 70,99 TL’ye düşmüş durumda.

Kullanıcı yorumu:

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120W, Type C hızlı şarj kablosunun bir LED ekranı var. 100 cm uzunluğu sahip bu kablo, %58 indirim fırsatıyla 110,77 TL.

Kullanıcı yorumu:

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640*480P çözünürlüğü, ayarlanabilir yumuşak teli ve 6 farklı ışık ayarıyla ön plana çıkan Endoskop Kamera sayesinde otomobil denetimi, boru hattı denetimi ya da nesne araması yapabilirsiniz. Ürün Temu’da sepette 172,98 TL.

Kullanıcı yorumu:

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Kompakt boyutu ile kolay taşınılabilir olan evde, işte ya da okulda kullanıma uygundur. Cep telefonunuza bağlayabileceğiniz yazıcıdan istediğiniz her fotoğrafı çıkartabilirsiniz. Ürün 1.383,91 TL’den 454,59 TL’ye düşmüş durumda.

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