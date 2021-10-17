Amazon'un, Perakendecilere Karşı Hile Yaptığı Ortaya Çıktı

Amazon Hindistan'ın, başarılı perakende satıcılarına karşı hile yaptığı ortaya çıktı. Ortaya çıkan son raporlara göre Amazon Hindistan'ın web sitesi, kimi ürünlerin daha çok öne çıkması ve satılması için çeşitli manipülasyonlara başvuruyor.

Dünya çapındaki şirketler; ürün hatlarını tasarlamak, geliştirmek, üretmek ve pazarlamak amacıyla çok fazla vakit ve para harcar. Başarıya giden yol ise, müşterilere ulaşım sağlanıp bu ürünlerin satışa sunulabileceği adil, güvenilir bir pazar bulmaktan geçer.

Geçtiğimiz günlerde Amazon'un arama sonuçlarını kullanarak haksız rekabete başvurduğu için hakkında soruşma açıldığını sizlerle paylaşmışık.Yakın zamanda yapılan başka bir soruşturma, ne yazık ki Amazon Hindistan’ın perakendecilerin umduğu gibi adil bir pazar yeri olmayabileceğini ortaya koydu. Reuters Araştırma ekibi; binlerce Amazon Hindistan belgesini inceleyerek diğer perakendecilerin başarılı "referans" ve "karşılaştırmalı" ürünlerini belirlemek ve ardından kendi şirket içi tekliflerini oluşturmak üzere tasarlanmış bir planı ortaya çıkardı. Proje ayrıca, bir yandan üretim maliyetlerini kontrol ederken bir yandan da orijinal ürünlerle pariteyi sağlamak için bu malların üreticileriyle ilişkiler kurmayı kapsıyor.

Şirket, arama sonuçlarını manipüle edecek yöntemlere başvuruyor

Planın diğer kısımları ise ürünlerinin arama sonuçlarında daha sık görünmesini sağlamak için Amazon Hindistan'ın web sitesi algoritmalarının ve verilerinin manipülasyonunu ortaya koydu. 2016 yılından bir strateji raporu; Hindistan özel markalar ekibinin sistemi, ilk iki ila üç arama sonucunun şirket içi ürünleri döndürecek şekilde donattığını gösterdi.

Amazon genel danışman yardımcısı Nate Sutton, 2019 yılında gerçekleşen bir kongrede, Amazon'un arama algoritmaları için "satıcıdan bağımsız olarak müşterilerin ne almak istediğini tahmin etmek için optimize edilmiştir." ifadelerini kullanmıştı. Ancak Reuters'in ortaya çıkardığı belgeler, Amazon Hindistan'ın sonuçları kendi çıkarları için manipüle ettiğini gösteren bu ifadeyle doğrudan çelişmekte. Eski şirket çalışanları, şirketi Amazon'un ürün bulunabilirliğini artırmak için arama sınıflandırma ve arama sonuçlarını lehine kullanmak üzere iki özel manipülasyon tekniği kullanmakla suçladı. Sınıflandırma, sınıflandırılmış ürünün ilk birkaç sonuçta görünmesini sağlayarak arama sıralarını değiştirir. Arama sonuçlarını lehine kullanmak ise; arama sonuçlarının doğrudan üzerinde, aslında aramanın bir parçası olmayabilecek başlıklar şeklinde görünür.

Amazon, birden fazla durumda kendi ürünlerini oluşturmak ve pazarlamak için dahili müşteri ve iş ortağı verilerini kullanmakla suçlandı. Amazon, 2013 yılında mevcut AWS müşterilerinin ürünlerine dayalı taklit hizmetleri oluşturduğu gerekçesiyle eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Geçen yıl da bir Wall Street Journal makalesi, şirketin ürün tekliflerini geliştirmek için üçüncü taraf verilerini kullanma eğilimini belirterek raporda, Amazon'un ürün fiyatlandırmasını, potansiyel kazancı ve belirli ürün segmentlerine girip girmemeyi belirlemek için satıcı bilgilerini nasıl kullandığını ayrıntılı olarak gözler önüne sermişti.