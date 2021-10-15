The Markup tarafından yapılan bir çalışmaya göre, ABD merkezli e-ticaret devi olan ve dünyanın en büyük beş şirketi arasında yer alan Amazon’un, arama sonuçlarında haksız rekabet yaptığı ileri sürüldü.

1994 yılında milyarder Jeff Bezos tarafından kurulan ve dünyanın en büyük beş şirketi arasında yer alan Amazon’un ismi, ülkemizin en büyük e-ticaret şirketleri arasında yer alan Trendyol’un yaşadığı arama ve algoritma skandalına benzer önemli bir iddiada geçiyor. Trendyol’un, algoritmalara müdahale ederek kendi markalarını öne çıkardığı ve bazı satıcılara ayrımcılık yaptığı belirlenmiş, bunun ardından Rekabet kurumu tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Teknoloji sitesi The Markup tarafından gerçekleştirilen bir çalışma sonucunda, Amazon’un kendi markalarını üst sıralara yerleştirdiği tespit edildi. Araştırma ekibi 3 bin 492 popüler ürün aramasının bir listesini oluşturdu ve bu arama sonuçlarının ilk sayfasını analiz ettiler.

Haksız rekabet

The Markup tarafından yapılan araştırmada, Amazon’un kendi markalarını arama sonuçlarında üst sıralara yerleştirdiği belirlendi. Ürünlerin, daha yüksek puanda olan rakip ürünlerin de üstünde yer alması ayrıca dikkat çekti. Arama sonuçlarının %60'ında Amazon'un ilk sırayı bir reklam verene sattığı kısımda, listenin sponsorlu olduğunu belirten net bir etiket eklendi. Kalan %40'lık kısım için Amazon ilk sırayı kendi ürünlerinin ve seçkin markalarının yarısına, diğer yarısını ise rakiplerine verdi.

Bu araştırma sonucu Amazon’un haksız rekabet yaptığını ortaya koyarken, Amazon tarafından yapılan açıklama ise sonuçlarla kıyaslandığında pek inandırıcı gelmiyor. Amazon sözcüsü yaptığı açıklamada, mağazanın kendi markalı ürünlerini arama sonuçlarında kayırmadığı belirterek, “Müşteriye gösterilen ürünün türü ve miktarı, müşterinin sorusu ve müşterinin masaüstünde, mobil tarayıcıda veya uygulamamızda alışveriş yapıp yapmadığı gibi birçok faktöre bağlı” dedi.