NVIDIA, skandal sonrası istifa eden kurucusu Jensen Huang'ın CEO olarak geri dönmeyeceğini açıklarken yeni bir ulusal güvenlik komitesi kurdu.

Teknoloji dünyası, kurucusu ve 33 yıllık CEO'su Jensen Huang'ın istifasıyla sarsılan NVIDIA'daki gelişmeleri yakından takip ediyor.

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Şirket yönetimi, hem ulusal güvenlik endişelerini gidermek adına yeni bir denetim komitesi kurduğunu açıkladı hem de Huang'ın görevine geri döneceği yönündeki iddialara kapıyı kapattı.

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Ulusal güvenlik ve ihracat kontrol komitesi kuruldu

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Jensen Huang’ın istifasının üzerinden bir hafta bile geçmeden NVIDIA yönetim kurulu, "Ulusal Güvenlik ve İhracat Kontrol Gözetim Komitesi"ni kurduğunu duyurdu. Bağımsız hukuk, ulusal güvenlik ve ticaret uyumu uzmanlarıyla çalışacak olan bu daimi komite, şirketin ulusal güvenlik politikalarını, ihracat kontrolü uyumunu ve küresel ticaret risk yönetimini en üst düzeyde denetleyecek. Şirketin Ulusal Güvenlik Ekibi ve Küresel Ticaret Uyum Ekibi doğrudan bu yeni gruba ve geçici CEO Colette Kress'e rapor verecek.

NVIDIA Yönetim Kurulu Başkanı Harvey Jones, gelişmiş silikon teknolojilerinin ve yapay zekânın ulusal güvenlik açısından benzersiz zorluklar doğurduğunu belirtti. Sektöre liderlik etme sorumluluğu taşıdıklarını vurgulayan Jones, teknolojik inovasyonu desteklerken ulusal güvenliği korumak için hükûmet ve sektör ortaklarıyla yapıcı bir şekilde çalışmaya kararlı olduklarını ifade etti.

Skandalın perde arkası ve soruşturmalar

NVIDIA'yı krize sürükleyen süreç, Jensen Huang'ın Çin istihbaratıyla bağlantılı olduğu iddia edilen Alice Huang ile yaşadığı ilişkiyi kabul edip özür dilemesiyle başladı. İddialara göre Alice Huang, karmaşık bir şirketler ağının merkezinde yer alarak yasaklı NVIDIA çiplerinden yaklaşık 7,5 milyar dolarlık kısmının Çin'e sokulmasında kilit rol oynadı. Eşi Kang Wei'nin de bu yükselişin arkasında olduğu ve ilişkiye göz yumduğu öne sürülürken, ikilinin kâr amacıyla mı yoksa üçüncü bir tarafın kontrolünde mi hareket ettiği henüz netlik kazanmadı.

ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Çin, Dış İlişkiler ve İstihbarat komitelerinin başkanları, yabancı casusluğa karşı güvenlik protokollerini görüşmek üzere Huang'ı kapalı kapılar ardındaki bir brifinge davet etti. Başkan Donald Trump ise FBI'ın bu ilişkiyi incelediğini açıkladı. ABD'nin 2022'den bu yana uyguladığı çip kısıtlamalarına ve 2025'te H20 çiplerinin Çin'e ihracatının tamamen yasaklanmasına rağmen, son yıllarda 1,5 milyona yakın NVIDIA GPU'sunun kaçak yollarla Çin'e sokulduğu tahmin ediliyor. Huang bu iddiaları reddetse de NVIDIA yönetimi, davranışlarının ulusal güvenliği veya şirket sırlarını tehlikeye atıp atmadığını araştırmak üzere hukuk firması Wachtell Lipton'ı görevlendirdi.

Yönetim kurulu geri dönüş iddialarını reddetti

Şu anda sektörde Elon Musk, Y Combinator CEO'su Garry Tan ve Epic Games CEO'su Tim Sweeney gibi isimlerin destek verdiği ve 180 bin imzaya ulaşan kampanyalarla Huang'ın geri dönmesi yönünde çağrılar yapılıyor. Hatta Başkan Donald Trump da ulusal güvenliğin riske atılmadığını savunarak Huang'ın CEO olarak dönmesine açık olduğunu dile getirdi.

Ancak CNBC'ye konuşan konuya yakın bir kaynağa göre NVIDIA yönetim kurulu, Jensen Huang'ı CEO olarak geri getirmeyi kesinlikle düşünmüyor. Tüm odağını devam eden soruşturmaya çeviren yönetim kurulu, yeni bir CEO bulmak için danışmanlık şirketi seçme sürecini sürdürüyor. Financial Times'ın Huang'ın müttefikleriyle geri dönüş planları yaptığı yönündeki haberine karşın, Altimeter Capital'den Brad Gerstner kendisiyle böyle bir konunun konuşulmadığını açıklarken Huang'ın temsilcisi de spekülasyonlar hakkında yorum yapmaktan kaçındı.