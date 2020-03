Netflix’e Kafa Tutan En İyi 10 Amazon Prime Dizisi

Amazon Prime Video, Türkiye'de Netflix kadar aktif olmasa da Türk izleyicilerin büyük ilgisini görmekte ve bünyesinde bulundurduğu diziler izleyiciler tarafından aranma rekorları kırıyor. Amazon Prime'ın Netflix'e rakip olan ve en ses getiren 10 dizisini sizler için listeledik.

Gün geçtikçe başarılı çevrimiçi dizi ve film platformlarının sayısı artıyor. Aralarında en yeni olan Amazon Prime Video, henüz Türkiye’de tanıtılmamasına rağmen Türk izleyiciler içeriklerini çok merak ediyorlar. Normalda Amazon'un özel bir kargoculuk servisi olan Amazon Prime, 2016'da kargo abonelerine Prime Video hizmetini ücretsiz şekilde sunmaya başlamıştı. Netflix gibi platformlar ile rekabet kızışınca, Amazon Prime'in içerik kalitesi de artmaya başladı.

Bünyesinde bulunan dizilerin Türk izleyiciler tarafından farklı kaynaklar üzerinden ilgi görmesi, Amazon Prime Video'nun Türkiye'ye geldiği zaman Netflix kadar başarılı olabileceğini gösteriyor. Eğer beklemek istemiyor ancak Amazon dizilerine ilgi duyuyorsanız, sizin için güzel bir liste hazırladık.

Amazon Prime’ın en iddialı 10 dizisi:

Tom Clancy’s Jack Ryan

One Mississippi

Mozart in the Jungle

The Man in the High Castle

Bosch

The Boys

Catastrophe

Fleabag

The Tick

The Marvelous Mrs. Maise

Tom Clancy’s Jack Ryan

Yayın: 2018 - Devam ediyor...

Tür: Aksiyon, dram, gerilim

IMDB: 8,1

Rotten Tomatoes: %71

Oyuncular: John Krasinski, Wendell Pierce, John Hoogenakker

Tom Clancy’s Jack Ryan fragmanı:

Eğer oyunlarla adını duyuran, romanlarla büyüyen Tom Clancy evrenini sevdiyseniz, bu dizi tam size göre. CIA’de analist olarak görev alan baş kahramanımız Jack Ryan, ülkesine yapılmak üzere olan büyük çaplı bir terör saldırısının farkına varır ve ülkesini korumak adına masa başı işini bırakıp kolları sıvamak zorunda kalır.

One Mississippi:

Yayın: 2015 - 2017

Tür: Komedi, dram

IMDB: 7,3

Rotten Tomatoes: %96

Oyuncular: Tig Notaro, John Rothman, Noah Harpster

One Mississippi fragmanı:

Kara mizah tadında olan bu dizi annesinin ölümü ardından Los Angeles’ta sunduğu radyo programını bırakıp memleketine dönen Tig’in hikayesini konu alıyor. Tig, memleketine döndükten sonra bir yandan ilgi manyağı kız arkadaşıyla uğraşırken bir yandan da zayıf olan aile bağlarını güçlendirmeye çalışıyor. Amazon Prime tarafından ilk bölümü 2016’da yayınlanan bu dizi, iki sezon sonra eleştirmenlerinden övgüler toplamasına rağmen devam etmedi.

Mozart in the Jungle:

Yayın: 2014 - 2018

Tür: Müzikal, komedi, dram

IMDB: 8,2

Rotten Tomatoes: %94

Oyuncular: Gael García Bernal, Lola Kirke, Saffron Burrows

Mozart in the Jungle fragmanı:

Blair Tindall‘ın yazdığı aynı isimli kitaptan uyarlama olan bu dizi, New York Senfoni Orkestrası'nda olan biteni konu alıyor. Dizide, yaşlı bir orkestra şefinin yerini daha genç, zeki ve enerjik bir şef olan Rodrigo alıyor. Hal böyle olunca da orkestraya bir çok yenilik ve değişiklik getiriliyor. Dizi, aynı zamanda orkestra üyelerinin mesleklerinde karşılaştıkları zorlukları başarılı ve eğlenceli bir şekilde seyirciye yansıtıyor. Müzikle iç içe olan dizi ve film izleyicilerine duyurulur.

The Man in the High Castle:

Yayın: 2015-2019

Tür: Dram, bilim kurgu, gerilim

IMDB: 8,0

Rotten Tomatoes: %84

Oyuncular: Alexa Davalos, Luke Kleintank, Rufus Sewell

The Man in the High Castle fragmanı:

1962 yılında ünlü bilimkurgu yazarı Philip K. Dick tarafından yazılan aynı adlı eser (Yüksek Şatodaki Adam) 2015 yılında Amazon Prime tarafından televizyon dizisi formatına uyarlanmıştı. Dizi, sayfalar boyunca anlatılamayacak derin unsurlar bulunduruyor ancak basitçe özetlemek gerekirse, II. Dünya Savaşını Naziler kazansaydı dünya nasıl bir yer olurdu onu anlatıyor.

Bosch:

Yayın: 2014 - Devam ediyor...

Tür: Suç, dram

IMDB: 8,4

Rotten Tomatoes: %96

Oyuncular: Titus Welliver, Jamie Hector, Amy Aquino

Bosch fragmanı:

Michael Connely’nin kitaplarından tanıyacağınız Dedektif Bosch karakterinin bildiğimiz beyaz eşya markası Bosch ile hiçbir alakası olmadığını şimdiden belirtelim. Dizinin konusu, hayatını suçluları adalete teslim etmeye adamış bir dedektifin kendisini zanlı koltuğunda bulmasını konu alıyor. Yağmurlu bir gecede silahlı bir kişiyi öldürmek zorunda kaldıktan sonra cinayet zanlısı olan Bosch, bu sefer kendisini savunmak zorundadır.

The Boys:

Yayın: 2019 - Devam ediyor...

Tür: Aksiyon, komedi, suç

IMDB: 8,7

Rotten Tomatoes: %84

Oyuncular: Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr

The Boys fragmanı:

Her ne kadar ilk bakışta klasik bir süper kahraman dizisi gibi görünse de, The Boys kafamızdaki süper kahraman algısını bambaşka bir boyuta dönüştürüyor. Her ne kadar daha önce tanıdığımız süper kahramanlar kadar güçlü olsalar da, bu dizideki kahramanların karakterleri o kadar da barışçıl ve erdemli değil. Bu dizi, bizlere süper kahramanların da problemleri olabileceğini, ahlaki olarak bizden hiçbir farkı olmadıklarını ve tıpkı bizler gibi onların da yozlaşabileceğini gösteriyor.

Catastrophe:

Yayın: 2015 - 2019

Tür: Komedi

IMDB: 8,2

Rotten Tomatoes: %98

Oyuncular: Sharon Horgan, Rob Delaney, Mark Bonnar

Catastrophe fragmanı:

Amerika’lı bir iş adamı olan Rob, iş için Londra’ya gider ve burada Sharon’la tanışıp kısa süreli bir ilişki yaşar. İş seyahati bittiğinde ilişkileri de biter ve Rob Amerika’ya döner ancak Sharon’ın hamile olduğunu öğrendikten sonra Londra’ya geri gitmek zorunda kalır. Kazara anne ve baba olmaya hazırlanan bu ikilinin ilişkilerinde ve hayatlarında yaşadıkları zorlukları eğlenceli bir şekilde yansıtan bu diziyi izlerken bol bol güleceğinize eminiz.

Fleabag:

Yayın: 2016 - 2019

Tür: Komedi, dram

IMDB: 8,7

Rotten Tomatoes: %100

Oyuncular: Phoebe Waller-Bridge, Sian Clifford, Olivia Colman

Fleabag fragmanı:

Mesafeli babası ve son derece kötü kalpli üvey anneye sahip olan bir kadının Londra’da kendi ayakları üzerinde durmak için gösterdiği çabayı ve karşılaştığı absürt ve komik olayları ele alan bu dizi, izleyen herkesi bağımlı hale getiriyor. Özellikle kadınların kendinden bir parça bulabileceği kaçınılmaz olan Fleabag’in aynı zamanda Emmy ödülü bulunuyor.

The Tick:

Yayın: 2017 - 2019

Tür: Aksiyon, macera, komedi

IMDB: 7,4

Rotten Tomatoes: %95

Oyuncular: Peter Serafinowicz, Griffin Newman, Valorie Curry

The Tick fragmanı:

Bir zamanların efsanevi aynı adlı çizgi romanından uyarlanan bu dizi, izleyicilerine tam bir süper kahraman parodisi sunuyor. Dizi, henüz küçükken Terror adlı korkunç bir insanla karşılaştıktan sonra bunu takıntı haline getirip dünyayı kötülerden arındırmaya çalışan Arthur’u konu alıyor. Kötülerin izini sürdüğü sırada mavi bir kene görünümünde tuhaf bir süper kahraman olan Tick’le tanıştıktan sonra ikili, güçlerini birleştirir ve kötü insanlara savaş açarlar.

The Marvelous Mrs. Maisel:

Yayın: 2017 - 2019

Tür: Komedi, dram

IMDB: 8,7

Rotten Tomatoes: %89

Oyuncular: Rachel Brosnahan, Michael Zegen, Marin Hinkle

The Marvelous Mrs. Maisel fragmanı:

İş adamı olmasına rağmen ara sıra stand-up gösterileri yapan Midge’in kocası, başarısız olduğu bir performanstan sonra Midge’i aşağılar ve onu sekreteriyle aldattığını itiraf eder. Hayatı bir anda 180 derece dönen Midge, içini dökmek için gittiği barda içindeki yetenekli komedyeni keşfeder ve daha sonra kendisini kodeste bulur. Midge’in bundan sonra yaşayacağı espri ve absürtlüklerle dolu hayatı izleyiciyi bolca eğlendirecek türden.