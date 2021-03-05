Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na taahhütname başvurusu yapan Amazon Türkiye, ülkemizdeki kullanıcı verilerini yurt dışına taşıyabilmek için izin aldı. İlgili kanun maddesine göre titiz bir inceleme yapan kurum yetkilileri, Amazon Türkiye'nin veri taşımasına izin verdi.

İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte kritik bir önem arz etmeye başlayan kullanıcı verileri, Türkiye'de bir süredir konuşulan bir mesele. Hatta hükümet, vatandaşların verilerinin Türkiye'de kalma konusunda da özel işletmeleri baskılıyor ve alınan kararlarla da verilerin tümüyle korunmasını sağlamaya çalışıyor. Ancak şimdi, bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. E-ticaret devi Amazon'un, Türkiye'deki verileri yurt dışına taşınmasına izin verildi. İzni veren organ ise Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ydu.

Şirketler, istedikleri ve gerekli şartları taşıdıkları takdirde, Türkiye'deki verileri başka bir ülkeye aktarabiliyorlar. Bununla ilgili olarak özel bir taahhütname hazırlayan ilgili şirket, bu taahhütnameyi Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun onayına sunuyor. Kurum da bu taahhütnameyi Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 9'uncu maddesinin 2'nci fıkrasına göre değerlendiriyor. Başvurunun onaylanması durumunda da Türkiye'deki kullanıcı verileri, diğer ülkelere taşınabiliyor.

Amazon Türkiye'deki kullanıcıları verileri, ABD'ye aktarılacak

Amazon Türkiye, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na sunduğu taahhütnamede kimlerin verilerini taşıyacağını, bu verileri neden taşıdığını, verilerin taşındığı ülkede ne gibi tedbirler alındığını, hangi verilerini taşıyacağını tek tek anlattı. Bu anlatımları ilgili kanun üzerinden inceleyen kurul da onay vererek, verilerin taşınabilmesine onay verdi. Ancak taahhütnamenin detayları, kamuoyu ile paylaşılmadı. Çünkü bu taahhütnameler, şirketlerin ticari sırları olarak kabul ediliyor.

İşte Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun konuyla ilgili açıklaması

Webrazzi'nin haberinde yer alan bilgilere göre taahhütname başvurusu onaylanan şirket sayısı, yalnızca 2 ve bunlardan bir tanesi de Amazon'muş. Bunun nedenlerine de değinen meslektaşlarımız, başvuruların büyük bir titizlikle inceleniyor oluşuna ek olarak, yurt dışındaki merkezlerden de imzalar istendiği için sayıların az olduğunu ifade ediyorlar. Ancak Amazon Türkiye, tüm bu zorluklara göğüs gererek kendi planları çerçevesinde taahhütname onayı almış gibi görünüyor.