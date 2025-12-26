Amazon Bir Müşteriye Yanlışlıkla 200 Bin TL Değerinde SSD Gönderdi (Üstelik Geri İstememiş)

Amazon'dan yalnızca iki adet SSD alan bir Reddit kullanıcısı, Amazon'un kendisine 20 adet SSD gönderdiğini görünce şaşkına döndü. Kullanıcının Amazon'dan aldığı yanıt ise daha da şaşırtıcı.

Bir Reddit kullanıcısının başına eşi benzeri olmayan bir olay geldi. İddiaya göre kullanıcı, Amazon’dan yalnızca iki adet NVMe SSD sipariş etti ancak kargosunu açtığında karşısında 20 adet üst segment SSD buldu.

Reddit’te u/1trollzor1 kullanıcı adıyla paylaşılan gönderiye göre sipariş edilen ürünler Samsung 9100 PRO 2 TB, yani PCIe Gen 5.0 destekli, piyasadaki en hızlı ve en pahalı SSD’lerden biri. Tek bir SSD’nin fiyatı yaklaşık 250 dolar. Yanlış gönderilen toplam ürünlerin toplam değeri ise neredeyse 5 bin doları yani TL cinsinden 214 bin TL'yi buluyor.

Amazon ürünlerin kullanıcıda kalabileceğini söylemiş

Asıl şaşırtıcı olan ise olayın sonrası. Kullanıcı, durumu Amazon’a bildirdiğini ve şirketin hatayı kabul etmesine rağmen ürünleri geri istemediğini, yani SSD’leri kendisine bıraktığını söylüyor. Bu da hatalı bir gönderinin, kullanıcı için tabiri caizse teknoloji servetine dönüştüğü anlamına geliyor. Ne şans ama değil mi?

20 adet üst düzey SSD ile ister devasa bir depolama sistemi kurmak ister tekrar satıştan ciddi bir gelir elde etmek mümkün. Reddit kullanıcıları ise olayı “yılbaşı mucizesi” ve “hayat boyu bir kez olacak şans” olarak yorumladı.

Peki sizin başınıza böyle bir şey gelse ne yapardınız? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.