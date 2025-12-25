Tümü Webekno
NVIDIA'dan Rekor Satın Alım: Yapay Zekâ Çip Girişimi Groq, 20 Milyar Dolara NVIDIA Bünyesine Katılıyor

NVIDIA, yapay zekâ hızlandırıcı çipleri tasarlayan girişim Groq'un varlıklarını tam 20 milyar dolar karşılığında satın aldı. Bu anlaşma, NVIDIA tarihi için de rekor anlamına geliyor.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

NVIDIA, yüksek performanslı yapay zekâ hızlandırıcı çipleri tasarlayan girişim Groq'un varlıklarını yaklaşık 20 milyar dolar nakit karşılığında satın almak üzere anlaşmaya vardı. Girişimin son yatırım turunu yöneten Disruptive CEO'su Alex Davis tarafından doğrulanan bu gelişme, NVIDIA'nın bugüne kadarki en büyük satın alma işlemi olarak kayıtlara geçti.

Anlaşmanın yapısı, şirketin tamamının devralınmasından ziyade bir varlık transferi ve teknoloji lisanslaması şeklinde belirtildi. Groq tarafından yapılan açıklamada, NVIDIA ile bir lisans anlaşması imzalandığı belirtildi. Bu kapsamda Groq'un kurucusu ve eski Google TPU yaratıcısı Jonathan Ross ile Başkan Sunny Madra gibi üst düzey liderler, teknolojiyi NVIDIA çatısı altında geliştirmek üzere şirkete katılacak.

Groq varlıkları ve ekibi NVIDIA bünyesine katılıyor

2

NVIDIA CEO'su Jensen Huang, çalışanlara gönderdiği bir e-postada bu hamlenin stratejik önemine değinerek, Groq'un düşük gecikmeli işlemcilerini NVIDIA'nın yapay zekâ fabrikası mimarisine entegre etmeyi planladıklarını ifade etti. Huang, yetenekli mühendisleri bünyelerine kattıklarını ve fikri mülkiyet haklarını lisansladıklarını ancak Groq'u bir şirket olarak satın almadıklarını özellikle vurguladı.

Henüz üç ay önce 6,9 milyar dolar değerleme ile yatırım alan ve Blackrock, Samsung, Cisco gibi devlerin desteğini arkasına alan Groq, bu yıl 500 milyon dolar gelir hedefliyordu. Şirket aktif bir satış arayışında olmamasına rağmen NVIDIA'dan gelen teklif üzerine anlaşma hızla sonuçlandı. NVIDIA, bu hamlesiyle yapay zekâ ekosistemindeki hâkimiyetini pekiştirirken, Crusoe, Cohere ve CoreWeave gibi diğer girişimlere yaptığı yatırımlarla da sektördeki etkisini artırmaya devam edecek gibi.

