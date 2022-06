Geçtiğimiz gün ortaya atılan 'Amber Heard, Aquaman 2 kadrosundan çıkarılacak' iddiası hakkında Heard'ın sözcüsünden açıklama geldi. Sözcü, söz konusu iddiayı yalanladı.

Geçtiğimiz haftalarda tüm dünya gündemini meşgul eden Johnny Depp ve Amber Heard davası, mahkemenin Johnny Depp’i haklı bulmasıyla sonlanmıştı. Söz konusu kararla birlikte Amber Heard’ın sinema dünyasındaki varlığı da tartışma konusuna dönüşmüşken bugün, büyük bir iddiayla ilgili açıklama geldi.

Amber Heard’ın rol alacağı en güncel yapım olacak Aquaman 2’de Heard’ın kadrodan çıkarılacağı beklentisi, geçtiğimiz gün bir iddiayla yeniden gündeme geldi. Just Jared tarafından geçtiğimiz gün paylaşılan haberde Aquaman 2’de Heard’ın kadrodan çıkarılacağı, yerine başka bir oyuncunun getirileceği öne sürüldü. Fakat bu iddiaya çok zaman geçmeden bir cevap geldi.

Amber Heard'ın sözcüsü iddiayı yalanladı:

Just Jared’ın haberinin yankı bulmasıyla birlikte Amber Heard’ın sözcüsü, Insider’a yaptığı açıklamada Heard’ın kadrodan çıkarılmayacağını açıkladı. İddiayı doğrudan ‘yalan’ olarak nitelendiren sözcü, “Dedikodu değirmeni ilk günden beri olduğu gibi dönüyor - yanlış, duyarsız ve delice.” ifadelerini kullandı.

Just Jared, söz konusu bilgiyi bir Warner Bros. kaynağından aldığını belirtse de Warner Bros. tarafından konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Heard, daha önce eğlence sektöründen gazeteci Grace Randolph’un yaptığı paylaşıma göre filmde yaklaşık 10 dakikalık bir ekran süresine sahip olacak. Aquaman and the Lost Kingdom, 17 Mart 2023’te vizyona girecek.

Davanın ardından bir başka iddia daha ortaya atılmıştı: