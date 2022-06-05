Daha önce DC tarafından yapılan açıklamayla Amber Heard'ün Aquaman 2 filmindeki sahnelerinin azaltıldığı açıklanmıştı. Ancak bu, sanılanın aksine 'Johnny Depp ile olan davasından' dolayı değilmiş. Yeni bir söylenti ye göre ise Warner Brothers, Amber Heard'ın Aquaman and The Lost Kingdom'daki tüm görüntülerini filmden çıkartacak.

Amber Heard ve Johnny Depp arasındaki dava tüm dünyayı şok etti. Heard ve Depp, altı ay boyunca tüm dünyaya özel hayatlarını paylaştılar. Bildiğiniz gibi Depp, davayı kazandı ve Heard sadece davayı kaybetmekle kalmadı, aynı zamanda pek çok kişi tarafından da farklı suçlamalara maruz kaldı.

Heard, dava süresi boyunca pek çok eleştiri aldı. Üstelik oyuncu, olaylı geçen bu davada aldığı pek çok darbeyle birlikte şimdi de eski eşine 15 milyon dolarlık tazminat ödeyecek. Dava sırasında Depp’in hayranları ise Depp’in Karayip Korsanları’ndan çıkarılmasına ithafen Heard’ün Aquaman 2 kadrosundan çıkarılmasını talep etmeye başlamıştı. Söylentiye göre bu yavaş yavaş gerçek oluyor.

Aquaman 2'den Amber Heard sahnelerinin kaldırıldığı söyleniyor

Sosyal medyada dolaşan bir söylentiye göre Amber Heard'ün devam filmi Aquaman the Lost Kingdom'daki sahnelerinin tamamen kaldırılması planlanıyor. Nitekim bu söylenti aslında duruşma sırasında da ortalıkta dolaşıyordu ancak DC bunu yalanlamıştı.

DC Başkanı Walter Hamada, Heard'ın yorumlarını netleştirmek için duruşmada ifade vermişti. Heard’ün sahnelerinin azaltıldığına dair bir açıklama yapan Hamada, sahnelerinin kaldırılmasının oyuncunun davasından dolayı değil; Jason Momoa ile uyumsuzluğundan dolayı gerçekleştiği söylenmişti. Şimdiki söylentiye göre ise Heard'ün sahneleri devam filminden tamamen çıkartılacak.

Sonuç olarak film hazır olduğu için Amber Heard'ın Mera rolünün değiştirilmesi muhtemelen imkânsız olurdu zira bu, daha fazla üretim maliyetine yol açacaktır. Warner Brothers ise bu konuda ikilemde. Eğer Amber filmde var olmaya devam ederse Warner onu reddeden ve onu filmde görmek istemeyen izleyicileri kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak. Ancak Amber olmazsa bu seferde film, hikâye için önemli bir karakteri kaybedecek ve hayranlar DC ve Warner'ı eleştirecek.

Büyük olasılıkla, DC ve Warner mümkün olduğunca çok Amber Heard sahnesini kesecek ve Heard'in reklam kampanyalarına, posterlere veya diğer pazarlama faaliyetlerine dahil olmasını önleyecek. Bununla birlikte Heard'ün yeni filmde 10 dakikalık sahnesi olduğu bildirilmişti. Yani sahnelerin tamamının çıkartılması oldukça olası ancak yine de filmdeki eksiklikler daha çok maliyete sebep olacaktır. İlerleyen günlerde söylentilerin doğruluğuyla ilgili kesinleşen bilgiler olursa sizlerle tekrar paylaşıyor olacağız.