Videocardz'a göre AMD'nin yeni bütçe dostu ekran kartı Radeon RX 5600 XT, çok yakın zamanda tanıtılabilir. Ürünün bazı özelliklerini açıklayan AMD ise tanıtım tarihiyle ilgili iddialar hakkında herhangi bir açıklama yapmadı

AMD'nin yeni bir bütçe dostu Niva ekran kartı çıkaracağının habercisi olan kanıtlar arttı. İddialara göre yeni ekran kartının tanıtımı önümüzdeki Consumer Electronics Show (CES) dahilinde gerçekleşebilir.

Videocartz'ın da belirttiği gibi, Gigabyte yeni bir 'Eagle' sınıfı grafik işlemci yelpazesine sahip. Bu yelpazenin dahilinde olan ürünlerden biri de hakkında iddialar atıp tutulan Radeon RX 5600 XT olacak. Uygun fiyatlı Radeon RX 5600 XT, yakın zamanda piyasaya sürülen RX 5500 ekran kartı ve RX 5700 Navi ekran kartının özelliklerinin tam arasında özelliklere sahip olacak.

Bellekte boyutunda fiyat performans dengesi sağlandı

Gigabyte'ın RX 5600 XT ürünü hakkında verilen ayrıntılar sınırlı. Sağlanan bilgilere göre ekran kartı, 6 GB boyutunda belleğe ve iki farklı versiyona sahip olacak: standart versiyon ve OC (overclock) versiyon. RX 5600 XT hakkında ortaya atılan başka bir iddia ise ekran kartının 192-bit bellek anayoluna sahip olacağı. Eğer iddia doğruysa bu ürün, Navi 10'dan biraz kısılmış bir ürün olacak.

AMD'nin 6 GB'lık bir bellekte karar kılması ilginç. Yakın zamanda piyasaya sunulan RX 5500 XT ekran kartının 4 GB ve 8GB olmak üzere iki versiyonu vardı, bu nedenle kullanıcılar yüksek performans ve uygun fiyat arasında bir seçim yapmak durumunda kaldı. Ama AMD bu üründe fiyat ve performans arasında mantıklı bir denge sağlamış.

Tanıtım çok yakın olabilir

Videocardz'ın iddiasına göre RX 5600 XT 2020 yılının başlarında, hatta CES dahilinde tanıtılabilir. Ekran kartı Eurasian Economic Commission'da resmi olarak kaydedilmişse bu iddia hiç de mantıksız bir iddia olmaz. Ama şimdilik bu olasılık sadece bir iddia.