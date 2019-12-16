AMD Ryzen 9 3900X işlemcisi, dünyanın en hızlı işlemcisi olma unvanını kazandı. Şirketin yeni işlemcisi, overclock (hız aşırtma) işlemi uygulandığı takdire 5.625 MHz hıza ulaşmayı başardı.

Bilgisayarların ayrılmaz bir parçası olan işlemciler, son dönemlerde yoğun bir rekabet içindeler. Aslına bakacak olursak yıllardır, işlemci sektörünün açık ara lideri Intel'di. ABD merkezli teknoloji devinin ürettiği işlemciler, yıllardır bilgisayar sektörünün gözdelerinden oldu. Ancak AMD'nin piyasaya sürdüğü Ryzen serisi işlemciler, Intel'e bu savaşı kaybettirdi. Ve şimdi Intel, AMD'ye karşı bir savaşı daha kaybetti.

"Overclock" olarak tanımlanan ve işlemcilere hız aşırtmanın yapıldığı işlemler, özellikle de daha yüksek güce ihtiyaç duyan kullanıcıları yakından ilgilendiriyor. Bugüne dek bu konunun lideri Intel'di. Intel'in "Core i9-7920X" modeli, overclock işleminin ardından en yüksek hıza ulaşmayı başaran işlemciydi. Ancak artık bu rekor, Intel'in en büyük rakibi AMD'nin eline geçti. AMD Ryzen 9 3900X, yapılan overclock işleminin ardından dünyanın en hızlı işlemcisi olmayı başardı.

AMD Ryzen 9 3900X modelinin temel işlemci frekansı 3.8 GHz. Ancak bu işlemci, sahip olduğu teknoloji sayesinde 4.6 GHz hızında da çalışabiliyor. Ancak yapılan son overclock işlemi, bu işlemcinin sadece 35 saniyede 5.625 MHz hıza ulaşmasını sağladı. Bu hız, Zen 2 mikro mimarisine sahip olan işlemcinin, dünyanın en hızlı işlemcisi olmasına yardımcı oldu.

Yapılan testlerin ilginç bir de tarafı bulunuyor. Bu ilginç taraf, Intel'in aslında 5.995 MHz hıza sahip olmasına rağmen AMD'nin daha hızlı olarak kabul edilmesi. Bunun nedeni ise AMD'nin sahip olduğu teknolojinin daha kısa sürede yüksek hızlara çıkabiliyor olması. Bu durum, AMD'nin bir işlemci testini çok daha kısa sürede bitirmesine ve dolayısıyla da daha hızlı olmasına yardımcı oluyor.

AMD'nin Ryzen 9 3900X işlemcisine yapılan testlerin dikkat çeken bir diğer yanı, bu işlemcinin sıvı azotla soğutuluyor olması. Yani alışagelmiş işlemcilerin çoğunda bu teknolojinin olmaması ve sıvı azotun AMD'nin işlemcisine sunduğu soğutma yaklaşımı, Ryzen 9 3900X'in çok daha iyi performans sunmasına yardımcı oluyor.