AMD'nin üst orta sınıf GPU'lar arasında rekabetçi performans sunacak olan ve Mart ayında tanıtılması beklenen en yeni üyesi Radeon RX 6700 XT'den ilk haberler gelmeye başladı. RDNA2 mimarisini kullanacak olan RX 6700 XT, serinin diğer üyelerine oranla daha uygun fiyatla piyasaya sürülecek.

AMD, geçtiğimiz aylarda NVIDIA'nın karşısına oldukça iddialı bir ekran kartı ailesi olan RX 6000 ailesi ile çıkmıştı. Performans ve fiyat açısından değerlendirildiğinde farklı üyeleriyle herkese hitap eden RX 6000 ailesinin RX 6800'ın altında konumlandırılacak yeni üyesi RX 6700 XT'den de ilk haberler gelmeye başladı.

Henüz resmi bir bilgi paylaşımı olmasa da ufak sızıntılarla yeni ekran kartı hakkında çeşitli bilgiler edinmeye başladık. Bu sızıntılardan en sonuncusu ise RX 6700 XT'nin logosu oldu. Bir Twitter kullanıcısı, yeni ekran kartının logosunu sızdırdı. Paylaşımda logonun yanında ekran kartının performansına dair de bazı ufak notlar vardı.

RX 6700 XT'nin daha uygun fiyatla piyasaya sürülmesi bekleniyor:

Geçtiğimiz aylarda tanıtılan serinin en uygun fiyatlı modeli olan ve daha çok fiyat - performans cihazı olarak anılan RX 6800, 579 dolarlık fiyat etiketiyle bolca ilgi görmüştü. Mart ayında tanıtılması beklenen RX 6700 XT ise fiyat olarak bu cihazın da altında konumlandırılacak. Haliyle daha düşük performans sunacak olan cihazın yine de pek çok alıcı tarafından memnuniyetle karşılanacağı düşünülüyor.

RX 6700 XT neler vadediyor?

RX 6700 XT RDNA2 mimarisini kullanacak ve artık 12 GB GDDR6 bellek ile piyasaya çıkacağı da kesin gibi görünüyor. Aynı zamanda RX 6700 XT'nin 1440p oyun performansı da sunacağı düşünülüyor.

Ekran kartının fiyatı ve performans detayları gibi bilgiler henüz ortaya çıkmış değil ve ayrıca XT olmayan bir versiyonun ne zaman piyasaya sürüleceği de bilinmiyor. Fakat RX 6700 XT'nin büyük ihtimalle Mart ayının sonlarında tanıtılması bekleniyor.